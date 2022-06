Las sensaciones no tienen precio, pero puedan generar satisfacciones de un valor incalculable.

No es el hecho de “hacer” algo, si no de “sentir”, de “vibrar” con las vivencias de cada día, con las que no son precisos ni estímulos ni motivaciones. Se tienen o no se tienen según cómo se manifiesten o se perciban.

Respirar es ya de por sí un regalo, como lo es ver amanecer o el atardecer

La sensación que se experimenta cuando se realizan, satisfactoriamente, actos tan cotidianos como disfrutar de un paseo, del horizonte, de la naturaleza, de la música, del ejercicio, de la familia o de los amigos, de un trabajo bien hecho, o de mirar al cielo.

Respirar es ya de por sí un regalo, como lo es ver amanecer o el atardecer, la lluvia o la nieve, el discurrir de los ríos o la fuerza del mar, todo son sensaciones de las que podemos disfrutar gratuitamente.

Sensaciones, simplemente sensaciones, a nuestro alcance, al alcance de cualquiera.

Enrique Stuyck Romá