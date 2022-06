Madrid “engulle” 80.000 ciudadanos al año

Lo leía hace unos días en un periódico. A Madrid se incorporan ochenta mil nuevos ciudadanos cada año. Ochenta mil nuevas almas que acuden allí para buscarse la vida. Porque en sus lugares de origen no ven la manera de salir adelante. Las fauces de Madrid son de proporciones gigantescas, lo que le permite tragárselos como si de pastillas para la tos se tratara. Un par de regiones más le acompañan en ese mundo de dragones y endriagos que devoran todo lo que se le pone por delante. Y es que la población, en España, se distribuye de manera tan desigual como injusta. El medio millón de kilómetros cuadrados del territorio nacional solo están ocupados en el centro geográfico y en la zona costera. El resto se ve sometido a una despoblación galopante. Como consecuencia, en unas zonas la gente se amontona en grandes urbes, y en otras sobra espacio para dar y tomar. Estas últimas tienen que soportar en sus territorios lo que las regiones ricas no han querido quedarse, ya sean macrogranjas o generadores eólicos. En definitiva, actividades que deterioran el territorio y que apenas aportan valor añadido a la región, ora en forma de nuevos empleos, ora en la mejora de su PIB.

Pero la desigualdad poblacional no es lo peor de esta historia, sino la distribución asimétrica de la riqueza, el tratamiento discriminado del empleo, las inversiones públicas y los aspectos fiscales. De nada sirve que La Constitución diga lo contrario, porque en España existen dos, o quizás tres clases de regiones, y por tanto de ciudadanos: una primera integrada por Madrid, Cataluña y el País Vasco, una segunda por las localidades periféricas que cuentan con mar, y una tercera con las poblaciones del interior.

Mientras las fauces de Madrid, Cataluña y El País Vasco se ven alimentadas en todo aquello que le piden sus tragaderas, el resto tiene que conformarse con mover, de carrillo a carrillo, las migajas que le van dejando, para hacerse a la idea de que están comiendo algo. Y es que, las fauces de las regiones privilegiadas son como las del “juego de la rana”, capaces de tragarse cualquier ficha por muy grande y pesada que esta sea.

Son como una profunda fosa marina que alberga a las más raras especies. Una fosa donde personajes oscuros mangonean en las grandes decisiones. De hecho, cada vez que estornuda la SEAT, papá Estado pierde el culo ofreciéndole ayudas y subvenciones. Mientras, a los que nos queda lejos el mar y no estamos por la labor de hacer ruido, la situación socio económica nos va de pena. Ahí tienen ustedes a SIRO anunciando el cierre de sus fábricas y poniendo en la calle a 1700 empleados, 300 de ellos de Toro, sin que a nadie se le erice el cabello.

La región de Madrid al igual que el famoso Polifemo (Hijo de Poseidón) se traga todos los años cuarenta veces más gente que la que es arrancada de cuajo de tierras como la nuestra. Todo ello, fruto de una planificación (Si es que alguna vez la ha habido) perversa, que no ha hecho sino ceder a las pretensiones de unas cuantas regiones incordiantes que han llegado a constituirse en privilegiadas. En una de ellas, en su día, se sacaron de la manga una organización terrorista, en otra una especie de Golpe de Estado.

Habrá quien pueda decir que esta desigualdad en el desarrollo, y consecuentemente, en pertenecer o no al grupo de los despoblados, es fruto, exclusivamente, del libre mercado y de la globalización, impuestas por la sociedad capitalista. Y, en parte no les faltará razón, pues el tipo de economía extendida por el mundo así lo viene a decir. Pero no hay que olvidar que, con anterioridad a este capitalismo salvaje, aquí tuvimos una férrea dictadura en la que, cuando la cosa empeoraba, se le daba a la manivela de hacer billetes para cambiar la paridad de la peseta, o se abría la puerta, de par en par, para que millones de compatriotas salieran con la mochila al hombro, en forma de emigrantes, para traer las divisas que se necesitaban. Pero entonces, la discriminación entre regiones también era más que palpable. Más o menos en proporciones similares a las de ahora. Y es que nunca se ha querido apostar por una España homogénea en derechos y participación, sino que se le ha dejado expuesta a lo que el viento quisiera llevarse por delante.

Si la dictadura solo sirvió para que, terriblemente acomplejados, emigráramos a otros países, ahora sigue sucediendo otro tanto de lo mismo, si bien, debido a la mejor formación de las nuevas generaciones, con menos complejos. También es el momento de los grandes lobbies que hacen y deshacen empresas y mercados, de manera que quien no está apoyado en un buen lobby está perdido.

Con respecto a Zamora, sirvan como referencia algunos datos. Desde el año 1950 hemos perdido casi el cincuenta por ciento de la población, pasando de los 320.000 habitantes a los 170.000 actuales. Y desde que los políticos se inventaron este forgendro de Castilla Y León (1983) hemos perdido 60.000 habitantes. Así, hemos ido desapareciendo, como pececillos engullidos por una ballena. Un disparate histórico: desangrados durante la dictadura y desangrados con la democracia, en manos de unos cíclopes hijos de la insolidaridad y la avaricia.

A propósito de todo esto sería bueno saber si ha existido alguna vez algún partido político que haya incluido en su programa un plan encaminado a reconducir tan endémico problema.