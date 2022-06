Vaya fin de semana nos espera. Estamos en situación de alerta por una posible ola de calor que alcanzará los 44º en muchas provincias de España. Hombre, en Zamora no llegaremos a tanto, pero tampoco nos vamos a quedar chicos. Este episodio de calor intenso afectará a buena parte de España durante este fin de semana, y comienzos de la que viene. Todavía no ha entrado el verano de forma oficial, sin embargo se esperan temperaturas tórridas. Cabe preguntarse si estamos ante la primera ola de calor del verano, aunque, repito, no haya hecho su entrada oficial en el calendario.

Con esas temperaturas tan altas, podemos pensar que así es. La Agencia Estatal de Meteorología, también considera esa posibilidad, aunque todavía sea pronto para afirmarlo con rotundidad. Si se confirma sería una de las olas más tempranas desde que se tienen registros. Cabe recordar que la más adelantada hasta la fecha comenzó el 11 de junio de 1981. Pero es que, la ola actual se inició ayer día 9.

Baleares, los valles del Guadiana y del Guadalquivir, y quizá del Ebro, que se preparen. Serán las comunidades más afectadas. Los 40 grados serán superados si la predicción no se equivoca. Que nadie piense que en la noche la temperatura nos dará un respiro. No. Las mínimas serán también sofocantes, con noches tropicales, es decir, las mínimas no bajarán de los 20º. No me gustaría estar en Badajoz, Córdoba, Sevilla, Cáceres, Jaén, Toledo o Zaragoza, donde el termómetro subirá de los cuarenta para hacer el día imposible a los habitantes de esas provincias.

Me encanta el verano, me gusta el calorcito, pero en diminutivo, nunca en aumentativo. Tenemos que hidratarnos bien por dentro y por fuera. Agua y fruta nos ayudarán a que así sea. Lo que tampoco podremos hacer es exponernos tontamente a sol tan abrasador por ligar algo de bronce. Hay que proteger al órgano más extenso del cuerpo: la piel, de la agresión furibunda de los rayos UVA, cuando las temperaturas alcanzan esas magnitudes, y aun cuando no. Cuantas veces me lo repite el doctor Juan Carlos Santos Durán, prestigioso dermatólogo: “Con el sol, pocas bromas”.

Aire cálido en origen procedente del norte del continente africano y altas presiones, son dos de las circunstancias que han provocado este episodio de calor intenso que debemos tratar de pasar de la forma más sensata posible. La hidratación debe ser fundamental para todos, sobre todo para niños y mayores. El calor es una gozada cuando es moderado pero cuando se torna tórrido hay que ponerse en alerta y cumplir escrupulosamente las indicaciones de los expertos. Por nuestra salud.