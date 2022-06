Contra la violencia de género y por congruencia política

Leo en La Opinión de Zamora del 5 de junio que el PSOE (¿nacional?) y el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benavente condenan públicamente, y rechazan absolutamente mi reprobable acto de no sumarme en el Pleno del pasado dos de junio al habitual minuto de silencio, que al inicio de todos los Plenos propone Don Luciano. Actitud que el PSOE (¿nacional?) califica de deliberada, consumada, irrespetuosa insolidaria y bochornosa, lenguaje junta-adjetivos que caracteriza a nuestro verborreico y lenguaraz alcalde.

Parece ser que supone la ruptura del consenso institucional del Ayuntamiento en la lucha contra la lacra de la violencia de género. Único asunto consensuado en siete años en este Ayuntamiento y que tanto ha contribuido a los logros de la Ministra de Igualdad en la disminución de la violencia machista. Y todo por mi falta de empatía y vanidad, la misma empatía que ellos han demostrado en ese Pleno con una familia benaventana a la que van sancionar con una multa coercitiva de casi 30.000 euros más la obligación de realizar obras por esa cantidad, mas la posible multa por desobediencia. Todo ello referido a un edificio con manifiesta ruina económica.

Los socialistas esperan que el PP y Ciudadanos que me condenen públicamente y que Cs además me repruebe. Esperen un rato, puede que tengan otras prioridades.

Causa estupor la afirmación del PSOE (¿nacional?) de mis expresiones irrespetuosas hacia las mujeres en mis intervenciones en el Pleno y en mis ruedas de prensa. Afortunadamente de los Plenos hay constancia en las video Actas, y las ruedas de prensa son muy escasas, ya que las instalaciones municipales nos están vedadas porque son de uso y disfrute exclusivo del Gobierno Municipal. Sus dos compañeras concejalas que sufren mi actitud machista, ostentan la calificación 007, es decir licencia para insultar, y se dedican a ello con todo entusiasmo, especialmente en los segundos turnos cuando ya no podemos contestar y el Alcalde- Presidente del Pleno nos niega sistemáticamente el derecho a un turno por alusiones.

Sr. Alcalde, no hay que tener muchas luces para entender mi respeto y consideración por las víctimas de la violencia machista, y que mi gesto de respetar el minuto de silencio y no apoyar su vanidad poniéndome de pie, es un gesto congruente con mi valoración de su talante y su talento, de su capacidad para mentir y del inmenso castigo que está propinando a nuestro querido pueblo, no hace mucho tiempo próspero y con unas inmejorables expectativas de desarrollo. Basta con destacar que Usted asume personalmente el éxito de conseguir la Reindustrialización de Benavente apoyándose en el Puerta del Noroeste. En Noviembre de 2019 le expusimos nuestras dudas al respecto: No sabíamos cuál es la peor alternativa, que este plan igual que el anterior derrochase dos legislaturas y quedase en papel mojado, no barato por cierto. O que lleguen a iniciarlo, y además de no aportar crecimiento alguno endeuden sin misericordia a este pueblo. Ya no tenemos dudas, a pesar de todo el apoyo institucional y su mayoría absoluta, ese Proyecto será un desastre, no podemos salir a competir con unas parcelas peor diseñadas y ubicadas que van a costar el doble de las que su prepotencia rechazó. De momento está claro que en el próximo mayo no habrá parcelas para vender, como temíamos. Solo le queda la propaganda, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo,

Jesús María Saldaña (concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos de Benavente).