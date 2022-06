Por los mayores

Ante la noticia de la construcción de una nueva residencia de mayores en Zamora, sin ser técnica ni política, expreso mi deseo de opinar pensando en los mayores y dado que se construye con mis impuestos. Ojalá se levantaran más teniendo en cuenta el crecimiento del número de los mismos. Todos vemos cómo y cuánto se derrocha nuestro dinero...

¿No somos todos estado?, ¿no vemos como se modifican las leyes a conveniencia un día sí y otro también?

Siempre pensando en ellos, ¿por qué no se eleva la ratio mínima establecida por el Estado?; suerte que en algunas autonomías ya lo han hecho, lo que no ocurre en la nuestra. En mi opinión, ¿de qué sirve el gasto en edificio si no se aumenta el personal asistencial? Es escasísimo en todas. Me pregunto: si hasta el presente ha quedado por encima de las privadas la de Los Tres Árboles -según los residentes- ¿por qué no puede continuar abierta?; con ello numerosas personas podrían acceder a la misma con un menor estipendio y mayor calidad de atención por su ratio-aunque insuficiente- ya que el problema madre es la escasez de personal en todas. Si se hiciera una estadística a todos los españoles con familiares ingresados se vería que están conmigo. Que si transferida al Imserso, que si devolverla al Estado, pero ¿no somos todos estado?, ¿no vemos como se modifican las leyes a conveniencia un día sí y otro también?

¿Por qué no se acercan nuestros viajeros representantes a los países nórdicos? ¿No solucionaría subvencionar a las privadas?

Seamos realistas, no nos contentemos con esas 200 plazas insuficientes para lo que se avecina y mantengan abierto Los Tres Árboles

No es mi deseo pretender estar en posesión de la verdad, máxime cuando no soy más que una aficionada a pensar, que me induce a echar en falta cierta dosis de discernimiento como para “saltarse” la normativa.Todo sea por nuestros mayores

M. Guisande