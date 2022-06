Los franceses tienen “La chanson de Roland”, comandante de la retaguardia del ejército carolingio en la batalla del Paso de Roncesvalles en el año 778, que dio lugar al poema épico del siglo XI. Los españoles tenemos “La chanson de Nadal”, el héroe deportivo español por antonomasia, catorce años escribiendo su particular y gloriosa gesta en Francia, dando lugar a titulares elogiosos en todo el mundo. Rafa Nadal forma parte de la historia del deporte español y sus distintas proezas serán recordadas por los siglos de los siglos.

Diecisiete años después de levantar su primera Copa de los Mosqueteros, Nadal lo ha vuelto a conseguir ante Casper Ruud, acumulando 22 Grand Slams y convirtiéndose, con 36 años, en el ganador más veterano de París multiplicando su leyenda, dominando con autoridad la final de Roland Garros y coronándose por decimocuarta vez. Nadal es, sin duda, el Rey de París, con permiso de Luis Alfonso de Borbón. Muy de agradecer la presencia del monarca español en el templo del tenis. Don Felipe siempre está a la altura, siempre apoyando el deporte español en el mundo.

El partido pudo verse por el canal Eurosport y creo que también en abierto por DMAX. No es lo que los aficionados españoles al tenis soñábamos. Queríamos una gran cobertura pública que brilló por su ausencia

Lo que muchos españoles nos preguntamos es dónde diantre se había metido Televisión Española y todos sus canales, que no han sabido dar el necesario servicio público, teniendo esa titularidad, que la final requería. Es mejor retransmitir chorradas de toda índole, fundamentalmente las relacionadas con cierta farándula, que hacer el camino con Nadal por la historia del tenis español. Menos mal que la práctica totalidad de españoles estábamos, estamos y estaremos siempre con Rafa Nadal. ¡Tenemos tanto que agradecerle!

Queríamos un gran despliegue y a las fuerzas políticas españolas en la tribuna, para jalear, para apoyar, para aplaudir a Nadal pero eso sólo lo hace Felipe VI. También para el rey era domingo y, sin embargo, allí estuvo. TVE optó por retransmitir el decepcionante partido de la Uefa Nations League.

A quien no le habrá pasado desapercibido el hecho es al siempre genial Manuel Antón Rueda, compañero de ventana de papel en tantas ocasiones y a quien siempre leo con gusto. Seguro que Manolo se encargará de poner los puntos sobre las ies. No es mi Manolo de los que dejan pasar la ocasión. El pupilo de Rafa en su academia salió a ganar pero no le quedó otra que rendirse a la evidencia. Nadal es el titular indiscutible de la leyenda. Es el protagonista de ‘La chanson de Nadal’.