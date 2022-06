Asignatura pendiente

Con este título estrenaba su filmografía José Luis Garci en plena Transición española. En esta película una antigua pareja de jóvenes enamorados, protagonizada por José Sacristán y Fiorella Faltoyano, se reencontraban muchos años después y volvían a rememorar aquel añorado amor de juventud. En estos días, en los que se acerca el final de curso escolar, no puedo evitar que el título de aquella película llegue a mi memoria con un significado muy diferente. Alejadas de los viejos amoríos de la ficción, las asignaturas pendientes de los meses de junio aparecen en forma de ejercicios que pospusimos, y de tiempos en los que procrastinamos y en los que aplazamos indefinidamente tareas trabajosas que no nos vimos con ganas de acometer.

La sombra de esas asignaturas pendientes planea sobre las cabezas de los estudiantes en estas fechas, amenazando con aguarles la fiesta y con estropear las vacaciones de verano. De poco sirven las lamentaciones cuando no se supo ver a tiempo la importancia de no dejar para mañana lo que se pudo hacer hoy, cuando se sustituyó el desvelo por la holganza y cuando el compromiso se transformó en dejadez. Esa triste realidad, a la que se enfrentan algunos alumnos y alumnas en estos días, no es exclusiva de la condición del estudiante. En la actividad política municipal observamos día a día como la falta de previsión va engendrando asignaturas pendientes, problemas que se enquistan y dilemas cuya resolución se aleja por no haber actuado con prontitud y planificación. En estos días hemos tenido noticia de que el Ayuntamiento de Zamora no tiene intención de reabrir el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales en la cuesta del Pizarro. Junto con las Aceñas de Olivares, el Castillo o la Biblioteca de la Candelaria forma parte del reguero de instalaciones municipales que han cerrado sus puertas durante meses. Un hecho que venimos advirtiendo los concejales socialistas desde el mes de marzo, una circunstancia que se pudo evitar con una actitud previsora y que se ha convertido en una asignatura pendiente que afecta negativamente a los servicios turísticos y a la promoción de nuestro patrimonio.

La paralización de las obras en las Tres Cruces posponiendo la reforma integral que llevan décadas reclamando vecinos, comerciantes, hosteleros y viandantes

Desgraciadamente no es el único ámbito en el que el Ayuntamiento de Zamora va acumulando asignaturas pendientes de cara al verano y que, probablemente, se terminen arrastrando en el próximo mandato. La paralización de las obras en las Tres Cruces posponiendo la reforma integral que llevan décadas reclamando vecinos, comerciantes, hosteleros y viandantes. Las grandes obras del Mercado de Abastos y del Banco de España, la renovación de los principales contratos municipales, la nueva ubicación del Museo de Baltasar Lobo o la extensión de fibra óptica e internet de calidad a todos los barrios de la ciudad, forman parte de una lista de materias que se van acumulando en el cajón de los suspensos. Un cajón de sastre en el que se siguen guardando las medidas para enfrentar a los pintamonas, para proteger nuestro patrimonio histórico, nuestros negocios y nuestras viviendas de las firmas y pintadas de los incívicos que no respetan el espacio público ni la propiedad privada.

Sin pretender hacer un inventario de asignaturas pendientes y con la voluntad de que el Ayuntamiento de Zamora repruebe el menor número de materias posible, desde el Grupo Municipal del PSOE seguimos perseverando en la idea de que la mejor oposición política posible es aquella que se fundamenta en una crítica constructiva y la que busca ofrecer a cada problema una solución. Allí donde observamos una deficiencia ofrecemos una alternativa de actuación realista, consciente de las limitaciones y de la dificultad de las circunstancias. Eso hicimos con la reforma integral de las Tres Cruces, con la rehabilitación de solares en el casco antiguo, con la iniciativa para la extensión de la fibra óptica, con el plan para la lucha contra las pintadas y las firmas callejeras, etc.

Queda menos de un año para que finalice este mandato y la mayoría absoluta de Izquierda Unida va acumulando cada vez más asignaturas pendientes en su expediente. Mientras tanto, los concejales socialistas seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que sean las menos posibles, y presentando iniciativas para que el peso de los suspensos no termine recayendo sobre los hombros de los zamoranos y de las zamoranas. Debemos evitar que, por falta de previsión, nos ocurra lo mismo que a los protagonistas de aquella película de Garci, aquellos dos antiguos amantes que se lamentaban de “haber ido llegando tarde a todo… a la infancia, a la adolescencia, al sexo, al amor, a la política…”.

(*) Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento