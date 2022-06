Bajó el paro, qué pena

Mayo registró unas cifras históricas en el mercado laboral español. Por primera vez desde 2008, víspera de la gran crisis de la burbuja inmobiliaria, el número de parados bajó de los tres millones. Muchos, sí, la mayor tasa de Europa, pero muchos menos de hace un año y dos. Y también crecieron considerablemente las afiliaciones a la Seguridad Social hasta rebasar los 20 millones de cotizantes, otro récord. Por no aburrirles con más datos, me limitaré a señalar el fuerte incremento de los contratos indefinidos, algo muy a tener en cuenta sobre todo por la existencia anterior de un altísimo porcentaje de precarios y temporales.

Las cifras de mayo son para alegrarse, para mostrar una prudente satisfacción, para pensar que quizás estemos en el camino adecuado. Queda mucho por hacer, claro, especialmente para quienes continúan desempleados y buscan trabajo, pero esos datos son un alivio, una bocanada de optimismo. El panorama se presentaba muy desalentador con la guerra de Ucrania y la crisis energética como fuertes frenazos a la economía mundial. Sin embargo, parece que no han afectado a la creación de empleo. Al contrario, se mantiene una gran demanda de trabajadores en algunos sectores. Se habla de unos cien mil, pero la cifra podría ser superior. Y no se encuentran. Difícil de entender, pero la realidad es esa.

Y lo que tampoco se entiende bien es que las excelentes cifras de mayo no hayan gustado a todos. Perdón, perdón, sí se entiende: estamos en periodo electoral en Andalucía y queda menos de un año para los comicios municipales y generales del 2023. Así que todo vale para arañar (o eso creen) votos ya sea por la vía de pregonar lo magníficos que somos, ya por denostar al contrario y silenciar sus logros. ¿Cómo aplaudir los datos de mayo si se los va a apuntar el Gobierno central y a tratar de sacar pecho por su buena gestión? No, eso nunca; al Gobierno, ni agua; al Gobierno, sólo leña, leña y más leña. Por tanto, ahí tenemos al supermoderado Feijóo diciendo que esas cifras están manipuladas, que es como asegurar que no se las cree, que tienen truco. Y para demostrarlo afirma que, en el paro, se han incluido los fijos discontinuos. Han tenido que recordarle que los fijos discontinuos no computan como parados desde 1985, desde hace la friolera de 37 años. Y no es cosa, no, de sociatas ni de bolivarianos; cuando gobernaron Aznar o Rajoy se mantuvo ese tema tal y como ha llegado hasta nosotros; o sea, como parece que le molesta a don Alberto.

El líder del PP no ha aportado ni una sola prueba de esa supuesta manipulación (sí se creyó, en cambio, la encuesta del CIS que da la victoria al PP en Andalucía), pero da igual; la faena ya está hecha, ya ha sembrado dudas sobre una estadística que tenía que ser motivo de satisfacción y regocijo. E, incluso, de felicitación a quienes han propiciado esa bajada del paro, ya sea el Ejecutivo central, los gobiernos autonómicos, los empresarios, los sindicatos, el dialogo social…¡Ah! Y la famosa Reforma Laboral que salió adelante por el voto equivocado de un diputado del PP. También a éste tendría que haberle felicitado el señor Núñez Feijóo. Sin él, si no hubiese tocado el botón que no era, quizás ahora estaríamos hablando de menos empleo y de menos afiliaciones a la Seguridad Social. Sorpresas te da la vida.

Aquí, en Castilla y León, tampoco se ha congratulado en exceso la Junta del buen comportamiento de mayo. Han subido el empleo y las afiliaciones, pero no se ha visto demasiada alegría, como si costara reconocer la parte de responsabilidad que, en esos datos, tiene lo que llaman el “sanchismo”. No se ha explayado Carriedo, dedicado a tapar las vías de agua que le abre el vicepresidente García-Gallardo, y no se ha colgado medallas Fernández Mañueco, tan dado a hablar de eficacia. Del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), no hay noticias concretas. Da la impresión de que sigue persiguiendo “virus comunistas” por doquier y no tiene tiempo para más. Por ejemplo, para mediar en la gravísima crisis de Siro, que se puede llevar por delante cientos de puestos de trabajo en la región y hundir a localidades como Toro o Venta de Baños. No basta con decir que empresa y empleados tienen que entenderse, sino que hay que hacer algo más, sentarse con ellos, intentar que acerquen posturas. Aquí no vale echarle la culpa a Sánchez, lavarse las manos y sacar tajada electoral. La Junta tiene competencias para hacer más de lo que está haciendo, para posicionarse, para ayudar a solucionar un problema de gran repercusión laboral y social. Don Mariano, demuéstrenos lo que vale. No todo van a ser mítines.