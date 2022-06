Donde los niños siguen siéndolo

Más de la mitad de los jóvenes españoles tuvieron problemas de salud mental en los últimos 12 meses. El suicidio con armas de fuego aumenta entre los menores de 24 en Estados Unidos, sobre todo en la franja de entre 10 y 14 años. La pandemia, las redes sociales, dicen. Un sistema que te tritura incluso antes de engullirte.

A veces pasa que las alertas de noticias del móvil componen algo aunque no alcance ni a leer la frase del todo. “El ruido de los coches afecta al desarrollo cognitivo de los niños”, “La locura por la llegada de la tienda Shein a Madrid”, “La falta de camareros pone en un brete a la hostelería”. Un país aglomerado sobre asfalto, ultraconsumista, donde, sí, hay personas pobres que trabajan 40 -o más- horas a la semana.

Cuando vivía en Estados Unidos echaba muchísimo de menos la España que, por lo que veo ahora, desaparece. Y lo que menos me gustaba de ese país extremo -capaz de lo mejor y del infierno- es exactamente lo que importamos o ciertos quieren imponer. Las urbanizaciones de casas iguales para gente igual. Lo material como aspiración suprema. Un sistema solo para unos pocos. Cada vez menos. El terror.

Una vez me invitaron a una casa de un millón de dólares en Virginia y conocí a un niño que apenas lo era. Un niño de una tristeza adulta. Un niño como los de esas series con las que crecimos en las que la moraleja era siempre que ser rico apesta bastante. Supongo que esas series ya no se llevan.

Las personas más egoístas que he encontrado -incapaces de la felicidad de la invitación o el regalo o el servicio- son las que más dinero o privilegio tienen, no falla

Yo me crié convencida de eso y la vida me lo va confirmando a su manera. Las personas más egoístas que he encontrado -incapaces de la felicidad de la invitación o el regalo o el servicio- son las que más dinero o privilegio tienen, no falla. Herederos de vida solucionada que, sin embargo, no pueden irse de vacaciones sin quejarse de que alguien les intentó timar. O de la propina obligatoria de un restaurante en un país donde ese es el salario del camarero. Tanta escuela privada y tan cara para saber tan poco.

Me asusta tanto a lo que se empieza a parecer España, que me he quedado a vivir en este rincón todavía un poco de otro tiempo. Aquí donde aún quedan personas que te dicen que es una estupidez comprarte eso que no necesitas. Aquí donde somos tan pocos que no podemos segregarnos aunque quieran. Aquí donde no hay tiendas en las que pasar el fin de semana, así que nos seguimos yendo al pueblo. Aquí donde los niños son todavía un poco bárbaros: totalmente niños.