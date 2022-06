Lo tóxico y lo insoportable

Puede que sea una moda, espero que pasajera, pero casi siempre que se habla, especialmente entre los jóvenes, de las relaciones de pareja, surge inevitablemente lo de la toxicidad, como si convivir con personas tóxicas fuera lo más normal del mundo. Me atrevería a decir que, incluso, hay quienes presumen de haber tenido no una sino varias relaciones de este tipo.

No sé si soy yo, que debo estar fuera de onda, pero el latiguillo de “tóxico” me empieza ya a aburrir por su empleo profuso e indiscriminado. Tanto es así que parece como que quien no tenga o haya tenido a alguien tóxico en su vida sentimental no es nadie y hay quien presume de haber tenido no una si varias, e incluso de tenerlas en activo, que ya es rizar el rizo.

Me resulta difícil entenderlo, aunque, pensándolo bien, y siendo sincero, es muy posible que yo haya sido tóxico para alguien y que no me haya enterado, y que en el pasado haya tenido alguna relación de estas características.

Es probable que antes se emplearan otras palabras para referirnos a lo mismo, porque lo de tóxico, suena fatal. Sonaba mejor, en mis tiempos, lo de “insoportable”, que viene a ser lo mismo.

Enrique Stuyck Romá