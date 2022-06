Paz en la guerra

Vaya por delante que todas las guerras son injustas, absurdas e innecesarias. Ninguna parte acaba por traer nada bueno a la Humanidad, sino todo lo contrario. Dolor, muertos, traumas y un ingente sufrimiento social. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el pésimo bagaje histórico que soportamos a este respecto. El ser humano puede ser bueno por naturaleza, como diría Rousseau, pero ha cincelado su devenir a través de la violencia. Aunque, generalmente, gusta referirnos a la dureza y brutalidades de las guerras del pasado como esto es “propio del medievo”, habría que considerar que aquellas confrontaciones eran menos sangrientas de lo que pensamos, además de que no había firmadas unas convenciones de derechos humanos sobre el enemigo vencido, como sucedería muy posteriormente. Y, sin embargo, a pesar de que aludir a tiempos pretéritos es reconfortante, lo cierto es que en el mismo siglo XX en el que se establece una normativa como la Convención de Ginebra o el Derecho Internacional, entre otras, se produjeron dos guerras devastadoras, las más espantosas acaecidas en la Historia humana, que se dice pronto. No hace tanto de eso, aunque pocos sean los que conserven la memoria vivida de todo aquello. No más guerras. Stop War! Fue uno de los grandes eslóganes contra la guerra del Vietnam. Pero a pesar de todo, las políticas militaristas han estado a la orden del día, se han presentado de manera paralela a las de disuasión y seguridad, aunque esa misma disuasión, durante toda la Guerra Fría, encarnaría una amenaza en forma de hecatombe nuclear. Además, se encontraron otros escenarios para localizarlas geográficamente, aunque sin sacar nada en claro, desde Corea a Afganistán…

Adentrándonos cada vez más en pleno siglo XXI, no da la sensación de que podamos resolver jamás el misterio de cómo el ser humano se siente seducido por el horror y la violencia. Y esa seducción trágica le hace cometer la misma insensatez una y otra vez de creer que la guerra (o el terrorismo, lo mismo da, aunque sea una respuesta menos convencional) es una solución a algo. Así, situándonos concretamente en el contexto de la guerra de Ucrania, el conflicto ha puesto sobre la mesa el viejo debate. Si la guerra es mala en todos los sentidos, ¿por qué alimentarla enviando armamento a uno de los dos contendientes? ¿no es como echar más gasolina al fuego? Aparte de Dios, no hay nada más sagrado por aquellas tierras: la defensa de la patria. Los rusos lo tenían que haber entendido mejor que nadie La paz ha de prevalecer por encima de todo. Pero esa prosaica actitud no iba a detener a las vanguardias acorazadas rusas ni a sus unidades de asalto una vez iniciada la operación, si no drones y misiles anticarro. Hay quien esgrime muy diversos argumentos sobre las causas de la contienda, culpando a la OTAN, a Kiev o a Putin, pero de poco o nada sirve a la hora de encontrar un mecanismo que permita detener de la mejor manera posible (o, lo que es lo mismo, evitando este inútil derramamiento de sangre) los hechos una vez iniciados. Por de pronto, parece poco probable que Ucrania hubiese podido soportar tantas semanas por sí sola el tremendo envite del Ejército rojo (por mal que haya conducido las operaciones) sin la ayuda militar internacional. Los ucranianos estuvieron, desde el principio, convencidos de que no podían aceptar el ultimátum de Moscú ni tampoco desistir a enfrentarse a sus tropas, por superiores que fueran, porque consideraron que se jugaban su independencia. Posiblemente, aparte de Dios, no hay nada más sagrado por aquellas tierras: la defensa de la patria. Los rusos lo tenían que haber entendido mejor que nadie. Si algo movilizó a todos los ciudadanos de la URSS en 1941, ucranianos incluidos, contra la tiranía nazi, fue el hábil manejo que hizo Stalin de la situación. Los diversos pueblos que integraban el país de los soviets se unieron para luchar contra un invasor que solo les traía esclavitud y exterminio. La propaganda soviética pudo exagerar sus eslóganes, pero no lo necesitó. Eran ciertos. Así que esa idea está fuertemente inculcada en la sociedad ucraniana actual: el intenso amor a la madre patria. El problema es que la Historia está llena de líneas grises. Y aunque rusos y ucranianos lucharon codo con codo venciendo al Tercer Reich, hoy son dos pueblos distintos. Y dentro de las mismas fronteras de Ucrania hay población prorrusa. Malas políticas, una mala situación social y económica, se fueron convirtiendo en gravámenes que Moscú supo aprovechar para buscar la manera de detener el cambio de rumbo de las políticas de Kiev, agitando e impulsando la rebelión del Donbás, que empezó a mirar a Europa y a dar la espalda a Rusia. Se confiaba en que la tensión pudiera solventarse negociando. Pero la anexión de Crimea, en 2014, las intervenciones en Chechenia, Osetia del Sur y Abjasia, así como en el Donbás, mostraron que Putin era el mismo siervo del poder como antes lo fueron los zares o los secretarios generales del PCUS. Necesitaba un triunfo para ocultar las miserias de la nación rusa y lo ha hecho de la peor manera posible. Y ante esta suerte de hechos consumados, por mucho que nos desagraden, por mucho que seamos contrarios a los conflictos, solo cabe una reacción: ayudar a quien en justicia lo necesita. El pacifismo no se puede confundir con inacción en ciertos casos. La inacción provocó que la Guerra Civil la ganara Franco; la inacción llevó a que, en la Conferencia de Múnich, el incauto primer ministro Chamberlain creyera que había logrado una paz duradera para Europa y solo mostró a Hitler sus debilidades; la inacción permitió la brutal campaña de los serbios en la extinta Yugoslavia, etcétera… Ofrecer armas a Ucrania no garantiza la paz, ni tan siquiera es una solución al conflicto, es lo que es, una manera de evitar que Rusia acabe con un país soberano. El precio a pagar es alto. Pero los ucranianos lo tienen claro y están dispuestos a aceptarlo, y lo único que puede hacer Europa es ayudar, es la única manera de frenar este matonismo. Cuando esto acabe, podremos hablar de ética, derecho internacional y desmilitarización; además de justicia y reparación, por supuesto. (*) Doctor en Historia Contemporánea