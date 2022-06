La inflación también es cosa de ellos

Los nuevos sacrificios que te van a pedir (los que nunca se sacrifican) los van a basar en que hay mucha inflación (y que eso, dicen, te perjudica a ti). Es decir, los mismos que declaran las guerras porque les beneficia (los ricachones, vulgo capitalistas u oligarcas), y una vez que empieza la guerra de turno te piden que mueras por tu patria (para que no se sepa que mueres para su enriquecimiento, y no el tuyo que nunca llega).

Esos mismos, te ocultan lo siguiente:

La inflación se produce cuando en una sociedad hay más dinero que el que debe haber según la riqueza del país. Es decir la inflación seria “cero” si las monedas existentes fueran exactamente igual que el valor de las mercancías existentes (simplificando mucho el asunto para hacerlo comprensible). Todos hemos oído hablar de países que llegaron a alcanzar unas cotas de inflación de escándalo (hasta el punto de que una barra de pan valía miles de unidades monetarias de dicho país).

Esto ocurrió porque esos países tienen una Banca Nacional Propia y cuando necesitan dinero simplemente se ponen a fabricarlo, empezando entonces a ser muy superior el dinero del país a la riqueza de ese país. Otra forma de inflación se produce porque empiezan a escasear productos mientras existe el mismo dinero en circulación.

Supongamos que M son las mercancías y D el dinero de un país. Entonces se produce inflación, o bien porque disminuye M, o porque crece D, o porque ocurren las 2 cosas a la vez.

Preguntémonos ahora: ¿Por qué está aumentado la inflación en todo el mundo Occidental (países ricos) a la vez? Antes de 1971 toda moneda de un país se podía cambiar por el oro que con ella se pudiera comprar. Era lo que se llamaba el sistema Patrón Oro.

Es decir ese no subir impuestos directos a los que más tienen, y preferir darle a la máquina de hacer dinero, se traduce en inflación contra el pueblo

Entonces si el país X quería poner en circulación Z monedas debería tener en propiedad una cantidad de Oro equivalente a esas Z monedas.

La razón era obvia, un poseedor de monedas de ese país podría exigir ante las cortes internacionales que le dieran en oro el equivalente a ese dinero que tenía. (Afortunadamente eso no ocurría, lo mismo que no ocurre que todos los clientes de un banco vayan el mismo día a sacar sus ahorros, porque se descubriría la mentira de la economía).

Así las cosas, EEUU, en el año citado, 1971, y con el derecho que le daba ser la metrópoli del Imperio Capitalista, decide que su moneda no tiene por qué estar respaldada por oro. ¿Entonces por qué está respaldada? Como dicen en El Intermedio, “por su huevismo”, es decir por nada, por la Fe en la honradez de Al Capone.

Encima decide que las transacciones comerciales fundamentales (petróleo, gas, etc) se tengan que hacer en dólares (que para eso tiene más de 700 bases militares por todo el mundo). Consiguiendo de esa manera que el dólar sea una moneda necesaria para las compras, y que por lo tanto no se deprecie.

Pero ese es otro cantar (que le puede salir rana si Rusia, China e India ponen en marcha monedas, de nuevo, respaldadas por oro), así que volvamos a la inflación.

Al aparecer la pandemia la búsqueda de vacunas, su compra, etc. exigió una gran cantidad de dinero de los estados. Sin embargo estos no sacaron ese dinero de donde podían, del bolsillo de sus ricos, ya que al pueblo no le podían esquilmar más cuando estaba muriendo y acababa de ser sacrificado para salvar a la banca de la crisis del ladrillo (2008-2019).

Pero entonces ¿De dónde salió ese dinero que fue a los ricos de las farmacéuticas y aledaños? En el caso de EEUU salió de que le dieron a la fábrica de hacer dinero, lo mismo que hizo la Unión Europea (que tiene la suya propia), e Inglaterra, etc. Ahora bien, esta operación tan bonita ¿era inocua? Ni hablar, porque como usted ya habrá visto el número de mercancías -M- se mantuvo fijo, y la cantidad de monedas -D- creció.

Es decir ese no subir impuestos directos a los que más tienen, y preferir darle a la máquina de hacer dinero, se traduce en inflación contra el pueblo. A lo que hay que añadir ahora la guerra de Rusia contra la OTAN en suelo ucraniano.

Como ven, cada día oímos la cantidad de miles de millones que enviamos a Ucrania para que se defienda. Pero ¿de dónde sale ese dinero si no se están subiendo impuestos a quienes tienen dinero (los ricos)? De que el banco de EEUU (la Reserva Federal), el Banco Central Europeo y el Inglés, le están dando a la “máquina de inventar riqueza sin crearla”, a la máquina de hacer dinero. Otra vez la magnitud D, de dinero, crece respecto a la M, de mercancías. O sea se potencia la inflación. Y encima ahora, al prohibir la compra de energía a Rusia, la M de mercancías, encoje, con lo cual la inflación se dispara.

Llegándose así a una nueva crisis en la que, como en todas, para que ganen los ricos, esa es la ley, te piden a ti sacrificios. ¿No has oído hablar de un Pacto de Rentas (congelación de salarios), de desvincular las pensiones del IPC (bajada del poder adquisitivo), y más cosas que únicamente van contra ti?

Las crisis, inflación, pandemias, guerras… A los Poderosos no les importan porque incluso multiplican sus ingresos.