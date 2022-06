La irreductible izquierda resiste, todavía y como siempre

“Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor.” (Astérix, de Goscinny y Uderzo).

Estamos en el Siglo XXI después de Jesucristo –de quien se dice que fue el primer comunista- y el imperialismo económico, político y cultural de la derecha sigue intentando dominar a los pueblos por tierra, mar y aire: con las guarniciones económicas de las multinacionales asentadas como campamentos en todo el territorio; con los legionarios de élite para expandir por la fuerza el control de otros estados; y con el proceso de derechización que como en el caso de la romanización pretende imponer su ideología, costumbres y formas culturales.

Toda la Tierra está ocupada por el capitalismo… ¿Toda? ¡No! Una aldea “vaciada” poblada por irreductibles de izquierdas resiste, todavía y como siempre, al invasor.

Y por ello este fin de semana los irreductibles de izquierdas vuelven a celebrar la fiesta de Izquierda Unida en Zamora la bien cercada. La ciudad que en la Edad Media resistió al asedio del rey Don Sancho en su afán expansionista de Castilla a costa de una mujer, su hermana y señora Doña Urraca de Zamora. La ciudad que varios siglos después va a seguir resistiendo ante el asedio de la ultraderecha que manda en la región, donde un tal Gallardo sin pizca de gallardía desprecia a una mujer con diversidad funcional o discapacidad diciendo que va a hablarla “como a una persona normal”, mostrando con este pensamiento une evidente minusvalía política, social y humana. La primera región con la ultraderecha en su gobierno, que nos asedia a todas las personas negando la existencia de la violencia de género y la necesidad de una ley de memoria histórica.

Pues frente al imperialismo ideológico de la derecha, los irreductibles de izquierdas vamos a celebrar nuestra fiesta en la ciudad bien pertrechada para resistir, en el barrio zamorano cuyo apellido es “Obrero”, y en las instalaciones de la “Josa”, que según el diccionario es el nombre de un huerto sin cerca plantado de vides y árboles frutales. En un barrio obrero y en lo que fue un huerto por pura casualidad, que representan y forman parte de las ideas que la izquierda mantiene en sus símbolos: la hoz del trabajo del campo y el martillo del trabajo industrial unidos en solidaridad, y un huerto sin cercas de tierra y libertad.

Como en la aldea gala que cada vez que vencía a los romanos celebraban una fiesta, los habitantes de la resistente aldea zamorana también vamos a celebrar una pequeña fiesta, no porque hayamos ganado un combate a la legión de derechas en el ayuntamiento de esta ciudad hace tres años –de hecho es la quinta edición de la fiesta que no se celebró durante la pandemia- sino porque queremos celebrar la resistencia de las ideas de izquierdas con las personas que las mantienen en sus sueños y en su actividad. Para que no se las lleve el viento.

Para ello contaremos con las palabras de Fernández Sandino y Cayo Lara que siguen diciendo: república como forma de estado frente a la monarquía emérita; memoria histórica para que nuestro pueblo no repita la historia de la infamia de la guerra y el olvido enterrado en las cunetas, y cultura para el pueblo. También contamos con las palabras de Mohamed Labat Jadiyatu El Motahr, representante de un pueblo que sigue siendo ejemplo de resistencia, el pueblo saharaui, y específicamente del papel de las mujeres del Sahara en su pacífica lucha.

Aunque sus ideas y su recuerdo permanecen con nosotros, no pudimos desafinar la Internacional en compañía cuando los compañeros Miguel Zamorano y Amable García se nos fueron durante la pandemia. Y con palabras y canciones de militancia, haremos nuestro pequeño homenaje a estas dos personas tan respetadas social y políticamente hasta por los adversarios políticos. Y tan queridas por sus camaradas y por todo el mundo. Compañeros volveréis a estar con nosotros.

Además del homenaje a los que eran nuestros Edadepiedrix veteranos, los niños y niñas aprenderán a cocinar cuentos en un taller, para que como nuestro poeta universal León Felipe puedan decir lo que han visto: “Que la cuna del hombre la mecen con cuentos, y que el miedo del hombre... ha inventado todos los cuentos.” Y que saben todos los cuentos.

En cualquier fiesta de la izquierda que se precie de serlo hay un mitin con discursos del jefe de la aldea Guari-assurancetúrix, que sabe comportarse como un habitante más de la aldea pero cuando la situación lo requiere muestra su autoridad; Viñastérix, el imprescindible guerrero que tiene cualidades para todo; y Garci-Rubiopanoramix, el druida que sigue buscando ingredientes para elaborar la poción mágica de la izquierda.

Como en toda fiesta del pueblo que se precie de serlo, no faltará el jabalí, perdón, el arroz a la zamorana y algo más por el módico precio de seis euroxtercios, y en la barra militante habrá poción mágica “pluridegustacional” para todas las sensibilidades de la izquierda. Y de quien quiera acercarse, que será bienvenido.

La música como la de Assurancetúrix la pondrán tres grupos bardo-zamoranos: Titis Twister, la Milker Band y Baxtards. Si no es suficiente para “crear pavor entre sus coterráneos”, siempre podremos volver a gritar la Internacional.

Se entregarán los carnets a todos los que han probado la pócima mágica de la ideología de la izquierda para cambiar el mundo, menos a los que se cayeron al nacer en la marmita y llevan sujetando el menhir desde hace años, como los cientos de hombres-Obélix y mujeres-Jellosubmarine. Anónimas personas que han mantenido con su fuerza la nuestra para celebrar cuántas derrotas hagan falta hasta la victoria final.

Queda firmada esta invitación a la fiesta por la que suscribe, la primera dama de la aldea zamorana Lauracarabella, a la que según el original de la aldea gala, “reconoceréis por ser de baja estatura pero con muy mal carácter”, pero también “amiga fiel ante el enemigo común”.

Vuelve la fiesta que nunca se fue: “que tenemos que hablar de muchas cosas, compañeros del alma”, compañeras.