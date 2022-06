Hormigas empapadas por la tormenta

Llegas de pasar casi cinco horas en un aeropuerto del norte más verde y reventón, cuatro de ellas plantado en colas zigzagueantes, enormes mareas conducidas por la ley del silencio más parlante e incomprensible; no sabes nada, te dejas llevar por la riada que se retuerce sobre sí misma; no entiendes, es igual, sigue, y al final el miedo te hace romper protocolos, barreras artificiales de fibra que te conducen al matadero de la seguridad más insegura.

Te desnudan con máquinas, eres sospechoso solo por estar, por querer volar y robarle las cremas al tiempo, por haber ido a ver a tu hijo que está comprando ese futuro de plástico que venden a nuestros hijos.

La levedad de miles de personas, teñidas de colores, que cuchichean en grupo, que se miran sin verse

Te estiran al límite en una espera líquida, que fluye en mil canales sin carrizo; no entiendes, es igual, sigue; oyes llorar y buscas supuestas explicaciones que no hay porque somos seres estancos, cada uno en su mundo que explota a cada pregunta, que huye de las respuestas porque no las estudiamos en la escuela y duelen en medio de una soledad habitada por una humanidad descompuesta, aquí joven y bullanguera, a la que el destino aprieta para que busque su destino.

Y ves que la masa ocupa el aeropuerto como cuando el agua inunda un hormiguero y afloja la actividad de las hormigas que aguantan el chaparrón sin chubasquero y piensas que si las celdas rectangulares, descompuestas de pladur, estarán construidas para soportar la levedad de miles de personas, teñidas de colores, que cuchichean en grupo, que se miran sin verse.

Y entonces te plantas en Zamora, la tierra de la soledad compartida

Y llegas tras galopar sobre el cielo en un corcel alado que deja tras de sí una estela de praderas inmensas y dormitando en una bestia de hierro que escupe el color de la manzana madura; y entonces te plantas en Zamora, la tierra de la soledad compartida, la de las distancias humanas, la de los viejos de vuelta de todo, y hablas y te escuchan y no sabes qué pensar.

Y dudas más que nunca de lo que es el progreso y si nosotros nos estaremos muriendo de inanición de porvenir o ganando el paraíso de las cosas que tienen nombre y geografía. Las calles acumulan distancia y apenas gentes; en el aire dormita una tarde apagada de un mayo agonizante. Zamora es un alud de pasado, pero que aún deja una pajita por donde respirar y ver lo que hay más allá, donde los hombres y mujeres son hormigas empapadas por la tormenta.