Mientras el presidente del Gobierno, se afanaba en reforzar el compromiso de España en la Alianza Atlántica, para conmemorar los 40 años del ingreso de España en la OTAN, sus socios de gobierno ponían de manifiesto sus diferencias con el núcleo socialista del Ejecutivo, evidenciando la falta de unidad que el Gobierno de España buscaba proyectar. En el ejecutivo dan máxima trascendencia a la cumbre de la OTAN, que se celebrará a finales de junio en Madrid. Cumbre en la que definirán la estrategia futura con el impulso que suponen las nuevas incorporaciones de Finlandia y Suecia.

Lamentablemente, la rama podemita no está de acuerdo y actúa en consecuencia, mostrando sus desavenencias en público lo que no contribuye a la buena imagen, no ya de España, sino del Gobierno de España. Ante las declaraciones de unos y otros el malestar de Moncloa por el boicot de Podemos a la OTAN es evidente. Malestar que se ha buscado el propio Sánchez. El presidente ha preferido a Podemos frente a cualquier otra solución para dignificar su Gobierno. Ahora, en momentos cruciales como este, tiene lo que se ha buscado, lo que se merece, por mantenerlos en el Gobierno a toda costa con tal de perpetuarse en la silla presidencial.

Los morados a lo suyo que es criticar el gasto para la cita, recriminar que se envíen armas a Ucrania, que se refuerce Defensa, además de dar la espalda con su ausencia a la cumbre

La rama socialista del Ejecutivo ha advertido a sus socios de la rama podemita, lo que implica “estar en el Gobierno” al que, indudablemente, no le son leales y lo demuestran en su constante cruzada contra las Fuerzas Armadas que no pueden ser las parientes pobres de la OTAN. El Gobierno no está en disposición de sacar pecho mientras siga mostrando su cicatería. Podemos no puede seguir en el Gobierno por muchas razones que Sánchez no acierta a entender. Tenga por seguro que la pataleta actual se le pasará al presidente en cuanto concluya la cumbre que fue aprobada en Consejo de Ministros del que también forman parte los podemitas.

Los morados a lo suyo que es criticar el gasto para la cita, recriminar que se envíen armas a Ucrania, que se refuerce Defensa, además de dar la espalda con su ausencia a la cumbre. La imagen que da el Gobierno no es la mejor para los intereses de España. Y eso por mucho paseo que Sánchez realice aquí y acullá con el noruego Jens Stoltenberg, actual secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En estos días el discurso de los morados se plagará de mensajes anti-OTAN y alegatos a favor de una “cumbre por la Pazentendida al estilo Podemos, es decir, Putin es el bueno y Zelenski el malo. Y, Sánchez, tragando lo que le echen.