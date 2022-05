Otra borrasca más

Al no ser la meteorología una ciencia exacta, ignoro si se cumplirán las previsiones que pasan por una nueva borrasca. Según nos han dicho y repetido en las teles patrias con la nueva semana llega otra borrasca que no afectará por igual al conjunto del territorio nacional. El fin de semana estuvo marcado por el calor veraniego, por el tiempo estable, con muchas horas de sol, con el mercurio subiendo y por la tarde con la “timbirimba” también anunciada por los meteorólogos cuando de realizar sus pronósticos se trata. Mucho trueno, agua que no sé si será bienvenida y ganas de mancharme los cristales de casa que los había limpiado con esmero el sábado.

La borrasca que nos anuncian será atlántica y traerá inestabilidad sobre todo en el centro y noroeste peninsular. Ya sabemos que cuando Galicia se acatarra en Zamora tosemos. Que pase pronto porque nos hemos acostumbrado a este verano adelantado y no queremos renunciar a ello. Y porque sol es Vitamina D, de la que tan necesitados estamos todos. No puedo entender que en un país como España, con tantas horas de sol, hombres y sobre todo mujeres estemos escasos de esa vitamina, por otro lado tan necesaria ya que es la que ayuda al cuerpo a absorber el calcio que es uno de los principales componentes de los huesos. Con la particularidad de que la vitamina D también juega un importante rol en el sistema nervioso, muscular e inmunitario. Dicen que todas las estaciones tienen su encanto. A la más fría no le veo el encanto por ninguna parte. Sobre todo si, además de frío, nos secuestra el sol. Ya sé que la dieta y los suplementos también pueden contribuir a la obtención de vitamina D, pero lo mejor es por la vía de la luz solar. Cabe esperar que esta borrasca que se anuncia sea pasajera, si es que se cumple el pronóstico y podamos seguir gozando de la luz del sol y las buenas temperaturas que mayo nos ha obsequiado, sobre todo cerca de su despedida. Porque Mayo se acaba. Cuando mañana nos volvamos a encontrar estrenaremos una nueva hoja del calendario con nuevo mes, el que huele a ajos, a barro cocido, a fiesta, aunque cada vez menos, a divertimento, a ocio, a jolgorio. Hay que reconocer que las fiestas de San Pedro son cada vez más pobres. El sol y los chubascos se sucederán ora por el oeste, ora por el este, por aquello de que nunca llueve a gusto de todos. Parece ser que durante los días de hoy y mañana, la borrasca Atlántica nos obligará a sacar el paraguas.