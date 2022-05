El Náutico

Dentro de unos días, concretamente el próximo domingo, día 5, para disfrute de socios, invitados, y de cuantos deseen acercarse a conocer sus instalaciones, una temporada más volverá a abrir sus “puertas” el Club Náutico de Zamora; un club social y deportivo fundado a principios de la década de los cincuenta por un grupo de zamoranos entusiastas de los deportes náuticos que, como suelen surgir este tipo de asociaciones, un día se plantearon si sería factible aprovechar la isla ubicada inmediatamente aguas arriba de la por entonces popularísima “Playa Fluvial de Los Tres Árboles”, con idea de convertirla en un espacio lúdico-deportivo, de carácter privado, en el que poder desarrollar actividades deportivas, sociales y recreativas, fundamentalmente durante la época estival.

Y “dicho y hecho”, pues, según me contaron tiempo ha, los promotores se fueron con su idea al Ayuntamiento y, una vez cumplieron con los requisitos pertinentes, consiguieron que la Corporación Municipal les cediera el usufructo del islote referido, por un periodo de veinte años, a razón de cincuenta pesetas al año, para usos deportivos, dado que el Club Náutico se había constituido meses atrás como club polideportivo para la práctica del piragüismo, como actividad principal y, como secundarias: natación, tenis, balonvolea, baloncesto, remo y vela (según consta en sus Estatutos)…..Con el paso del tiempo la cesión se ha ido renovando tácitamente hasta la actualidad, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula primera de la concesión administrativa aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zamora con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y uno.

Carlos Galindo Barbié, Higinio Fernández Scarpellini, Pedro Ladoire Cerné, Casimiro Galán Abad, Francisco Pérez Lozao, Dionisio Alba Marcos, Ángel Pulido Mazo y Luis Magnoni, conforme se recoge en el Acta de Constitución del Club Náutico de Zamora, fueron quienes dieron los primeros pasos para hacer realidad lo que, desde entonces, la mayoría de la sociedad zamorana conocemos como “El Náutico”.

Y como de bien nacidos es ser agradecidos, antes de seguir escribiendo, deseo expresar públicamente mi reconocimiento a los fundadores de una de las asociaciones sociales y recreativo-deportivas más longevas de cuantas se mantienen activas en Zamora capital. Muchos fueron, muchos somos y, espero, muchos serán los zamoranos que, gracias al tesón de aquel grupo de emprendedores, pudieron, podemos y podrán seguir disfrutando del “encanto del Náutico”.

“El Náutico”, como no pocos de los que lleguen a leer estas humildes palabras sabrán, está emplazado en la isla más próxima al puente que cruza el Duero, en prolongación de la avenida Cardenal Cisneros, aguas arriba de éste. Una isla natural que, a pesar de las pequeñas obras de fábrica que en ella se han ido levantando a lo largo del tiempo, aún conserva ese aire de espacio natural que le da la vegetación y el arbolado autóctono que sigue formando parte esencial de la fisonomía de nuestro querido Club.

Y me he tomado la licencia de decir: “nuestro querido Club”, porque sé que, como yo, muchos que ya no están entre nosotros y otros tantos que siguen por aquí, sintieron o sienten por “El Náutico” el mismo amor que, desde que empecé a saborear su encanto, siento yo. Por ello, también mi agradecimiento más sincero a todas las personas que, en los ya más de setenta años que lleva funcionando, tuvieron o siguen teniendo la ilusión de poner su granito de arena en favor de la isla más aprovechada de cuantas ocupan el cauce del Duero a su paso por Zamora.

“El Náutico” que yo conocí en los años sesenta, poco tiene que ver con el que hoy sigo frecuentando; lo que no quiere decir nada ni en favor ni en contra de lo que fue ni de lo que es. Solo diré que, en función de las circunstancias y de las necesidades que fueron surgiendo, ha ido evolucionando, que es como debe ser.

Las barcas de madera, movidas por los musculosos brazos y las encallecidas manos del señor Bernardo -el entrañable barquero del Club- constituían el único medio de transporte que se podía utilizar para cruzar el Duero, hasta que, a finales de los sesenta, llegó “El Invento”.

¡Ay “El Invento”! Esa balsa sobre bidones que, movida por el motor de una Vespa, en sus orígenes, y arrastrada por un cable de acero, hoy, convenientemente mejorada, sigue siendo el medio de transporte que diariamente utilizamos los socios, familiares e invitados que nos atrevemos a cruzar el Duero para acercarnos al “Náutico” a hacer un poco de deporte, tomar el sol, darnos un baño, pescar, comer, merendar o cenar, jugar la partida, o simplemente para estar con los amigos.

“El Invento”, que es como alguien, cuyo nombre no recuerdo, bautizó al artilugio en cuestión a poco de ponerse en funcionamiento, fue obra de Bernardo Núñez Esteve, uno de los presidentes más apasionados y con más ingenio que ha tenido el Club. Vaya desde aquí mi reconocimiento por su encomiable idea y por la disposición que siempre demostró mientras estuvo al timón.

El campo de futbito de arena de río, donde antaño muchos nos “dejamos los pies” dando patadas a un balón de goma a medio inflar (se jugaba descalzo) a principios de los setenta fue ocupado por la piscina y los nuevos vestuarios; actuación ésta tan urgente como necesaria, que tuvo el arrojo de echarse a sus espaldas quien además de autoridad y dominio de la materia, puso también sus manos y su corazón en el empeño. Me estoy refiriendo a Fausto López Rodrigo, el presidente que, con la inestimable colaboración de un insigne socio, Dionisio Alba Álvarez, cuando ya nadie daba un duro por la continuidad del Club, porque la apertura del Club Esla y de las piscinas: “El Neptuno”, “Las Vegas” y sobre todo de “La Sindical”, estaban provocando una sangría de bajas insoportable, supo ejercer de máximo dirigente de la entidad y sacar adelante la construcción, en tiempo record, del vaso de la piscina y los nuevos vestuarios, mientras ponía en marcha una campaña de captación de nuevos socios, que dio sus frutos.

Yo, que viví de manera muy particular aquel momento tan delicado para nuestro club, por mi cercanía a Fausto, tengo claro que de no haber sido por él, y también por Dionisio, “El Náutico” habría sucumbid porque la mayor parte de los zamoranos empezamos a dar de lado al Duero para acudir en masa a las nuevas instalaciones lúdico-deportivas que se estaban abriendo en la capital.

Lo que conocíamos como “la punta”, cada domingo se poblaba de “tortolitos y tortolitas” porque era la zona de la isla donde las parejitas podían estar más tranquilas

Como consecuencia de la construcción de la piscina, la plataforma de hormigón desde la que entrábamos o saltábamos a la manga izquierda del rio quienes disfrutábamos bañándonos en él, fue quedando obsoleta porque hasta los socios más románticos dejamos de nadar en el Duero para empezar a hacerlo en la piscina.

La pista de tenis de ceniza de escorias, en la que un servidor se hizo tenista, en mil novecientos sesenta y nueve pasó a ser de cemento, pocos años más tarde de tennisquick y hoy es una cancha multiusos que, francamente, da mucho de sí. Y en la trasera de la piscina, donde durante un tiempo hubo otras dos pistas de tenis, que se hicieron poco tiempo después de que se construyera la piscina, porque durante los años setenta y ochenta los aficionados al tenis fueron en aumento, desde hace más de una década hay una cancha polideportiva, un campo de vóley playa y una pista de pádel que hace las delicias de los que siguen disfrutando dando raquetazos, o mejor dicho, palazos.

Como datos dignos de ser mencionados, con cierta nostalgia me atrevo a resaltar que, durante los veranos de los años sesenta, sobre todo, la mayoría de los fines de semana, “El Náutico” recibía la visita de numerosos cadetes del Campamento de Monte La Reina que, generalmente los domingos de julio y agosto, se acercaban a Zamora a descansar, a divertirse un poco y, más de uno, a disfrutar de la compañía de las jovencitas zamoranas que eran asiduas del Club. Lo que conocíamos como “la punta”, cada domingo se poblaba de “tortolitos y tortolitas” porque era la zona de la isla donde las parejitas podían estar más tranquilas… Asimismo, y en el aspecto puramente deportivo, destacar también que el Club Náutico de Zamora, en la década de los ochenta, fue dos veces campeón de España de piragüismo en la modalidad de ríos y travesías.

Pero si hubo algo que marcó las diferencias entre el club de los años cincuenta y sesenta y el que a partir de la construcción de la piscina fue tomando forma, es algo que tiene nombre y se llama “parcelación”. A quien esto escribe, y dicho con todos los respetos, le gustaba más el club en el que “todo era de todos”, que el que se hubo de ir parcelando por imperativo de las circunstancias. Mas como donde manda patrón no manda marinero y uno siempre fue más marinero que capitán, no le quedó más remedio que entender y asumir el cambio, “y santas pascuas”.

Podría seguir escribiendo mucho más sobre “El Náutico”, mi club de toda la vida (o casi toda, pues durante casi veinte años viví fuera) porque, como muchos otros que hayan podido apreciar su atractivo, yo me siento un afortunado por haberlo conocido, cuando lo conocí, por haber formado parte de su directiva, cuando las circunstancias eran complicadas, y por haber vuelto a él tras mi regreso a la tierra donde he vivido lo mejor de mi vida.

Porque “El Náutico” es especial; porque la gente que lo frecuenta hace de él una gran familia; y porque es un lujo poder contar en Zamora con una asociación recreativo-deportiva en la que todo el que llega es bienvenido, con permiso de Valentín, su actual y ejemplar presidente, invito al que no lo conozca a que se acerque al Duero, cruce la primera manga por el puente de madera que une su orilla derecha con la isla de “Las Pallas”, pida “barca”, y tras cruzar el rio en “El Invento”, solicite entrar para conocerlo.

Sea cual sea la impresión que le pueda causar, si le llegara a interesar hacerse socio, manifiéstelo porque, seguro, será bienvenido y podrá entrar a formar parte de la buena gente de la que uno siempre se siente rodeado cada vez que baja al “Náutico”; porque en él se respira naturaleza, se vive la amistad, y eso propicia unas sensaciones que poco a poco te hacen ir tejiendo recuerdos que nunca se llegan a olvidar.

A todos los que hicieron o siguen haciendo algo por “El Náutico” mi reconocimiento y agradecimiento más sincero.