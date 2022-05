Ruindad política

No soy de partido político alguno. Tampoco de quienes votan a piñón fijo. Últimamente lo hacia a “Ciudadanos”. Me siguen cayendo bien Inés Arrimadas y Edmundo Bal.

Pasaron mis años de filias y de fobias, de ello que este Pedro Sánchez no me cayera mal. No sintiera por él la adhesión de los adeptos ni la antipatía de los “coperos”, “okeis”, etc.; pero lo que ha hecho con la directora de CNI, Paz Esteban, es una bajeza, una ruindad moral.

La había defendido dos días antes la ministra de defensa, Margarita Robles, la exdirectora había comparecido y dado explicaciones, sobre todo, la más contundente: ella había espiado con órdenes judiciales. Pero como a los catalanes hay que tenerlos contentos, de ellos depende el sillón de Sánchez, va y se la carga.

No sabemos quién ordenó el espionaje ni qué lo encontrado. Los medios de derechas ya están insinuando, creo incluso afirmando (no los escucho, lo sé indirectamente) que el espionaje partía de Marruecos, de ahí que Sánchez cediera en los del Sahara. Marruecos nos puede apretar, y lo hace cuando le parece, permitiendo el paso de inmigrantes, los saltos a la valla en Ceuta y Melilla, aparte de que sigue reivindicando estas ciudades. El Hassam II es muy amigo de los americanos.

En la sesión de control en el Congreso, lo escuché en directo, Cuca Gamarra y, sobre todo, Edmundo Bal, estuvieron contundentes, durísimos con él. ¡Lástima! que la mayoría de españoles no lo escucharan en su totalidad, y se conformen con los resúmenes de las teles y las radios de las que, según su afinidad, son clientes. Vi el informativo de la “Sexta”. Vergonzoso.

Cambiamos de tercio: Chaves y Griñán podrán ir a la cárcel. Hay otro montón de altos cargos implicados. A seiscientos ochenta millones asciende el trinque del PSOE en Andalucía, con los que se mantenía la red electoral clientelar; el voto, diré supuestamente,, comprado.

Lo de las mascarillas de Almeida. Admitamos que ni él, ni nadie de su gobierno se haya beneficiado de ese dinero de los comisiones, seis millones de euros, ¡manda huevos! Pero, ¿es que entre los miles de funcionarios del ayuntamiento no hay ninguno capaz de comprar directamente las mascarillas a Malasia?

De Villalpando, ¿qué les voy a decir? El juego democrático en cualquier institución consiste en equipo de Gobierno y oposición. Ésta debería ser quien controlara los fallos de quienes gobiernan. Cuando me sigan llegando quejas les voy a remitir a los naranjas, rojos (desteñidos) y azules: El urbanismo es una pena: casas en ruinas (San Francisco, Calle La Parra, Ronda de San Pedro, calle Nueva,...), IBIS sin cobrar, sobre los que no se actúa; pegas y exigencias a quienes quieren arreglar un simple tejado; cierre de solares con antiestéticas chapas o mallazos; bando, el de entradas a parcelas, que no se cumple; y lo más triste: ni una iniciativa para darle algo de vida al pueblo.

Agapito Modroño