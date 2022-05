Todo el mundo miente

Nunca pretendas agarrar a una oveja de cara, me advertía siempre Ginés, el pastor de Quintanilla del Olmo. Y el día que le desobedecí, una oveja me saltó a la cara, rompiéndome la nariz y dejándome la cara parecida a la de un Cristo de Gregorio Fernández.

Cuando llegué a Urgencias del Virgen de la Concha, me tocó esperar más de cuatro horas. Allí había otra trabajadora, en una silla de ruedas, a la que una máquina le había roto dos dedos del pie, y algún otro que seguro que soportaba mayores dolores. Nadie va a Urgencias por gusto.

Zamora es una provincia envejecida, todos los que allí nos dábamos cita lo sabíamos. Y por eso cada uno se envainó el dolor propio como pudo, y aguantamos pacientemente a que llegara nuestro turno. En la provincia, evidentemente, por sentido común y por puro humanismo, los ancianos tienen preferencia.

Un tiempo después, durante un invierno que pasé en Noruega, tuve otra incidencia médica. Bergen es la segunda capital más poblada del país nórdico, y en enero y con bastantes grados bajo cero, las Urgencias estaban atestadas de bebes llorando, con tos, mocos, fiebre o con una neumonía de campeonato.

Cada pequeño pueblo podría, con ayuda de la Diputación, rehabilitar el centro médico en desuso y darle una nueva función como vivienda, para ofrecerlo a familias saharauis, parientes lejanos con visa de refugiados políticos

El mismo sentido común y el mismo amor al prójimo. No importa el dolor que sientas, si en la misma sala de espera hay un bebé llorando, el bebé tiene preferencia. Eres un adulto, compórtate como tal. Aunque lo cierto, es que existe una diferencia abismal entre lo que debería de ser, y lo que al final termina siendo.

En esas, llegó un norteamericano typical zampadonuts, que se registró en Admisión, y al que llamaron en primerísimo primer lugar. Los seguros médicos privados es lo que tienen, que andan escasos de lógica y de corazón. Hipócrates, qué Hipócrates, la sanidad es un negocio.

Hace poco he leído que entre 2016 y el año pasado, el número de los ciudadanos de CyL que paga por un seguro médico privado, se ha visto incrementado en más de un veinte por ciento. Y reniego del sarcasmo anterior. No, la sanidad no puede convertirse en un negocio. La sanidad es una necesidad humana básica, y un Derecho Fundamental.

El sistema de salud español fue la envidia del mundo entero, y por eso el presidente norteamericano Obama copió nuestra Sanidad Pública y Universal, y no la de Noruega. Pero ninguno supimos valorarlo, ni el personal sanitario ni los pacientes. Ni por supuesto, nuestros políticos.

Ginés, el pastor de Quintanilla del Olmo, asturiano, y el mejor pastor de ovejas de todo Tierra de Campos, acostumbraba a decir que los tratantes de ganado no le dicen la verdad ni al cura. El televisivo doctor House, afirmaba casi lo mismo, con otras palabras: Todo el mundo miente.

Desde la crisis del 2008 nuestros padres y madres de la democracia han venido recortando recursos en Sanidad de forma desvergonzada, y lo han negado sin remordimientos. Como diría Juvenal: quid custodit cuestores? Del latín, quién vigila a nuestros vigilantes.

El vaciamiento de la España rural empezó a ser grave en los años 60, no en 2016 con la publicación del libro de Sergio del Molino. La situación de abandono actual es el desarrollo normal de los acontecimientos. Todas las variables llevaban a deducir que íbamos a acabar de este modo: rodeados de viejos, olvidados por todos, enfermos y sin médico.

Nuestros políticos sabían que era inviable económicamente mantener abiertos los centros médicos en el rural, así como la presencia de médicos en los pueblos. Y aún así, mintieron a sus votantes. Todo con tal de asegurarse la plaza. Es indispensable qué haya presupuesto público para unas nuevas elecciones. Si no hay para Sanidad, a quién carallo le importa.

Ya lo ha dicho Juanma. Qué va a repetir las elecciones andaluzas una y otra vez y otra más, ad absurdum, hasta que saque mayoría absoluta. Para no necesitar de esa alicantina, que gusta demasiado de disfrazarse de Macarena Granada, o lo que es lo mismo, de Penélope Cruz en La Niña de tus Ojos, en un loco intento de aparentar que es más andaluza que la porra Antequerana.

Con el dineral de Europa que se le ha regalado a Telefónica para llevar la fibra óptica a todas partes… cómo si la fibra óptica fuera a solucionar la despoblación por obra y gracia del Deus Ex Machina de las tragedias griegas, se podría haber construido un centro médico puntero en Villalpando, que diera cobertura a los pueblos de la comarca.

Cada pequeño pueblo podría, con ayuda de la Diputación, rehabilitar el centro médico en desuso y darle una nueva función como vivienda, para ofrecerlo a familias saharauis, parientes lejanos con visa de refugiados políticos, con los que tenemos una deuda histórica. Repoblación de carácter fraternal, humanista.

Igual que ahora existe una ruta de autobús escolar, que va subiendo niños por todos los pueblines de la comarca, hasta llevarlos al colegio de Villalpando, se podría habilitar una ruta sanitaria similar, en la que un autobús, Medbus (a los futuros militares en Monte la Reina les encantará esta terminología), va recogiendo vecinos por los pueblos hasta llevarlos al centro médico de referencia.

Señores políticos, dejen de mentir como perros, hagan su trabajo, solucionen el drama de la paupérrima sanidad zamorana, y empiecen a ganarse el pan con el sudor de la frente. Como hacemos todos.