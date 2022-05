Socialismo versus “sanchismo”

Dicen que el primer socialista fue Jesucristo (otro gallo nos cantaría), sus enseñanzas: amor, compartir, perdonar, etc., están en las antípodas de lo que está de “moda “: desamor, robar, desvalijar lo público, etc.

El socialismo tuvo una relevancia muy importante en la Inglaterra del siglo XIX, para luchar contra el hacinamiento, la podredumbre, y la miseria en la que vivía la clase trabajadora en la incipiente Revolución Industrial. En la España reciente, después de la lapidaria frase del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra,” A España no la va a conocer ni la madre que la parió”, el socialismo ha ido dando tumbos, en detrimento de los trabajadores (paro, trabajo precario,etc). En la actualidad el socialismo se enfrenta a su peor enemigo que es el “sanchismo “, al que no le importa qué, o quienes tenga que caer, para permanecer en el poder: tiene la inflación con los peores datos de una década, tiene a España a merced de los separatista del Estado, ha ninguneado al CNI, que es la salvaguarda de nuestros secretos de Estado ante nuestros enemigos, tanto interiores, como exteriores.

Este Gobierno ha ejercido de Estado; que no es su competencia, y ha vulnerado nuestra Carta Magna al permitir que partidos secesionistas puedan vulnerar nuestra seguridad, al conocer los entresijos del CNI, es decir; ha puesto a la “zorra a vigilar el gallinero”.

Peor no se puede Gobernar un país, nuestra democracia hace aguas por doquier, y aquí no dimite nadie ¿Qué clase de democracia tenemos, que ante tamaño despropósito, nosotros que somos los soberanos, nos encontramos con la manos atadas, y no podemos hacer nada? Habrá que empezar a cuestionarse si votar o no votar.

Juan María Muradas Martín