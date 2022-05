La industrialización de Zamora

Gran parte del territorio de Zamora está cubierto de embalses de agua que se construyeron para producir electricidad. Desde este punto de vista, parece una provincia industrial porque produce y exporta energía a otras zonas. Algunos pueblos quedaron anegados bajo las aguas como si la leyenda del Lago de Sanabria siguiera castigando a las gentes duras de corazón del pueblo de Valverde de Lucerna. Alrededor de los embalses, los pueblos pierden población como el agua cuando se abren las compuertas de las presas. Pocos zamoranos trabajan en el sector industrial y el agua que beben está contaminada. Se perdió una oportunidad.

Pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado los trámites para recuperar el Salto de Villalcampo, cuya concesión caduca dentro de dos años, y comienza así un proceso de reversión a la administración y de posible nueva adjudicación de la explotación, en el que podremos intentar que los pueblos con embalses no vayan a volver a ser olvidados, como sucedió a principios del siglo pasado cuando fueron construidos.

Como si la historia se repitiera, la tierra de Zamora vuelve a ser ocupada para producir más energía, aunque esta vez con placas solares que llaman huertos -y no lo son- y aerogeneradores que como molinos de viento son gigantes, tal y como los ven los valerosos caballeros andantes o quijotes ecologistas. Las mismas empresas con distintos collares que anegaron los campos de agua, vuelven a inundar las tierras más fértiles de nuestra tierra chica con huertos solares y molinos de viento para producir más energía. Como los habitantes que emigraron de su tierra anegada, los campesinos que aún resisten alertan de que se están inundando de artificios las tierras dedicadas a la producción de alimentos, y que las placas no se comen aunque se críen en los huertos solares. Estas instalaciones no crean puestos de trabajo en la industria, como sucedió con las hidroeléctricas.

La “uberización del campo”

Pese a las grandes inversiones en producción de energía, pocos zamoranos trabajan en la industria propiamente dicha. Pero no ha corrido mejor suerte la agricultura y ganadería, donde se han destruido las pequeñas explotaciones familiares para concentrarse en empresas o industrias agrarias como las macrogranjas, que mantienen la producción pero destruyen los puestos de trabajo del sector. Los sindicatos agrarios alertan de este proceso de “uberización” del campo, que concentra la producción en un grupo reducido de empresas que fijan los precios que pagan a nuestros agricultores y ganaderos. La industria agraria de las macrogranjas tampoco da trabajo a los zamoranos. Además contamina la tierra y el agua.

El AVE de vía única

Si se cerró el ferrocarril de la Vía de la Plata, en gran parte fue debido a que se construyó una sola vía, que impedía tener los mejores horarios para los viajeros, y porque a alguien le interesó invertir en autovías para el transporte de mercancías pese a ser mucho más caro. Así dejamos de estar comunicados con los puertos del norte y el sur por ferrocarril. Hoy en día, en la línea convencional entre Madrid y Galicia a su paso por Zamora se arruinan las más bonitas estaciones de tren, y los pocos servicios que sobreviven amenazan cierre porque arruinan a su vez a la compañía ferroviaria. La comunicación por tren entre los pueblos de Zamora es prácticamente inexistente.

Pues cuando se construye el AVE, volvemos a perder la oportunidad de tener una doble vía, de ida y vuelta, que permita que los horarios para los viajeros no estén condicionados por los cruces de trenes. De mercancías ni hablamos: van por la línea de AVE de la vecina León, que lleva gente y lo que ésta necesita. La vía única de nuestros trenes es solo de salida.

Turismo en Sanabria

Hemos pasado de los proyectos fantasiosos para atraer turistas como el funicular aprovechando los raíles de la construcción de la presa, por donde cayó el agua de la presa rota llevándose a la buena gente de Ribadelago a Valverde de Lucerna –el desarrollo que no llegó sí se cobró sus víctimas- a no tener abierto ni un solo camping. En medio, las polémicas eternas sobre la protección ambiental, que hoy continúan con la protección del lobo, y que algunos consideran que es la causa de la falta de desarrollo de la zona y que además perjudica al turismo. Pues resulta que tras años de regulación de la comarca sanabresa para hacer compatible el turismo con el respeto al medio ambiente, y cuando los campings funcionaban como foco de atracción de visitantes, permanecen cerrados por disputas público/privadas de difícil comprensión.

Por otra parte, el Lago de Sanabria se basta solo para atraer visitantes y podría ser el icono turístico de toda Zamora. Porque el lago sí “enamora”. Y no las estériles disputas público/privadas sobre usos y marcas.

Los médicos no quieren venir a Zamora

Ni a recibir la formación tras aprobar el MIR quieren desplazarse los recién titulados en Medicina a nuestra tierra. Mucho menos los que ya tienen puntos suficientes para trasladarse por concurso a otros lugares con más oportunidades. Y lo mismo sucede con otros funcionarios como los docentes, que acumulan méritos para acercarse a Salamanca cuando menos para tener mayor calidad profesional: ¡ser médico o maestra de pueblo no da ningún prestigio! Y aquí puede estar la clave: porque para desmantelar el sistema público de servicios se ha llevado a cabo una propaganda - continua y disfrazada- de desprestigio de todo lo público a favor de lo privado: la sanidad, la educación, los planes de pensiones y ahora hasta la seguridad. Todo lo privado es mejor que lo público, incluidos los trabajadores ¡claro está! Provincias como Zamora y nuestra zona rural sobre todo, parecen haberse convertido en destinos para fracasados: primero por ser trabajadores públicos en lugar de emprendedores privados, y segundo por no haber llegado más que a Zamora. Se entiende que no quieran venir.

Los pueblos que no conocen su historia

Podría poner más ejemplos de oportunidades que se perdieron o que siguen abiertas, pero las elegidas son suficientes para conocer la historia de la provincia de las oportunidades perdidas, y para no repetirla porque no estamos condenados a hacerlo.

Por eso quiero acabar citando una historia de segundas y terceras oportunidades que todos conocemos: Érase una vez un cuartel de militares que se cerró cuando lo decidió el gobierno suponemos que para ahorrar, en medio de las protestas de comerciantes, bares, propietarios de negocios y viviendas y trabajadores del sector público y privado afectados, en una primera oportunidad perdida. Tras varios años cerrado, un Ministerio de Defensa quiso vender el cuartel al ministerio de educación para hacer un campus universitario, y a la ciudad a través de la recalificación de parte del suelo del cuartel para hacer viviendas, en lo que pudo ser otra oportunidad perdida. Pero un grupo de zamoranos que conozco se negó y se organizó para evitar que la ciudad pagase por el suelo que había cedido gratis para hacer el cuartel, y sobre todo para que se construyera en todo el espacio un campus universitario. Y a la tercera oportunidad y tras dos ocupaciones y muchas más manifestaciones, “¡a la tercera va la vencida!”.

Esta historia sí estamos obligados a repetirla.