Es lo que tiene el verano

Y las ninfas cubrían sus cuerpos nada más salir de las cantarinas aguas de color verde esmeralda, para que los ojos de los mortales no se vieran perturbados ante tanta belleza. Un párrafo tal como éste que se me acaba de ocurrir, ya sea un poco más o un poco menos cursi, podría venir a colación en algún momento del verano. Porque es en esa época, y no en otra, cuando las hormonas, especialmente las de los más jóvenes, se ponen a cien, haciendo que el enamoramiento se manifieste de manera más fluida que en el resto del año. No en vano, es en este momento cuando aumenta considerablemente el número de horas de luz solar y, consecuentemente, se dispara la producción de serotonina y de dopamina que, como es sabido, contribuyen al aumento de la atracción sexual. Pero a la atracción física no le viene mal una buena dosis de romanticismo, para hacer más completas y placenteras las relaciones. De ahí que no debería verse con malos ojos si alguien muta algo el lenguaje, o llega a decir, o a imaginar, cosas que no se le hubieran ocurrido en pleno invierno.

Claro, que, para romper esta armonía, siempre tiene que haber alguna interferencia, como es el caso de "las manadas", en las que grupos de desalmados, mayores y menores de edad, se comportan como seres irracionales, atacando a mujeres, y violándolas en muchos casos. Esta basura de la sociedad, pone en solfa la connivencia entre amor y deseo. Se trata de especímenes que se limitan a dejarse llevar por instintos primarios, sin querer ver más allá de su entrepierna. Gente que será difícil reciclar, ya que las penas que se les están imponiendo no parecen ser lo suficientemente disuasorias. Respecto a esta lacra, algunas líderes políticas no están contribuyendo mucho a acabar con ella. Así una ministra soltó hace tiempo una frase, poco afortunada, mezclando el delito de violación con el derecho a volver a casa borracha. Argumento que la líder de otro importante partido, cogiéndolo por los pelos, ha llegado a decir que no es de recibo que a las mujeres les guste regresar a casa en estado ebrio. Así nos va. En lugar de dedicarse a modificar leyes y habilitar métodos que coadyuven a defender a las mujeres, la clase política se centra en inventarse eslóganes, tuits y otras chorradas, para salir en los medios, y así manipular a los rebaños que les siguen sin decir esta boca es mía. No todo es onírico en verano. No se puede tener la pretensión de que todo lo bueno se perpetue en el tiempo. Para seguir estropeando esta hermosa época, y acabar con sus bellos momentos, ahí están los políticos dando por el saco y tirándose los trastos a la cabeza. A unas cabezas que solo parecen pensar en clave de tuits y de retuits. En lugar de emplear su ingenio (En el hipotético caso de que lo tengan) poniendo en marcha las acciones que le reclama la gente, como, por ejemplo, la de negociar entre ellos, huyen de empujar en la misma dirección y de tirar del mismo carro. Y es que a los caciques no les entusiasma la idea de escuchar los latidos del personal. De nada sirve que cada partido conozca de sobra los deseos de sus compatriotas. No en vano encargan encuestas cada dos por tres. Pero, al tratarse de tribus egoístas, tienden a elegir el "cuanto peor mejor" como decía Lenin, parafraseando a un conocido revolucionario ruso; o el "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros", que dijo el ministro Montoro, quedándose tan campante. Claro que la más sonada fue aquella de Rajoy que, aun hoy, habiendo transcurrido unos cuantos años desde entonces, nadie ha sido capaz de entenderla: "cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político" Menos mal que, a pesar de todo, a la gente le sigue dando por lo mismo. Porque la atracción entre los seres humanos es así, desde que el mundo es mundo. Aunque ahora se crea que es de otra manera, lo cierto es que el cuándo y el cómo apenas han variado. Lo único que ha variado es el dónde: de los pajares a las praderas, del asiento trasero de los coches a los apartamentos turísticos. Al fin y a la postre la gente se casa, se une o se empareja. Y, además, siempre nos quedará la poesía de Neruda, o de Benedetti. Porque "el amor es una entrega, sin preguntas ni respuestas". Acudir a las obras de algún poeta nunca viene mal: especialmente en verano.