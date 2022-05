Zamora, ciudad con potencial de crecimiento

Hace unos meses, ante la llegada del AVE, tome la decisión de dejar el piso de alquiler en Madrid y trasladarme a vivir a Roales del Pan, un municipio que está a 5 kilómetros de la ciudad de Zamora. Pero sigo trabajando en la capital de España, lo que me obliga a hacer viajes casi a diario.

El cambio de vida, lo pude hacer gracias a la llegada del AVE y a que la empresa Renfe, que opera la vía en la actualidad, puso billetes a la venta con casi un año de antelación, lo que me permitió planificar un poco mejor la vida, aún a costa de asumir unos riesgos, como es que tengas que cambiar de trabajo y perder el dinero de los viajes. Pero es de agradecer el cambio en esa política de venta de billetes por parte de la compañía y espero que continue en la medida de lo posible.

En este artículo, me voy a centrar en los viajeros recurrentes, que son los que van a trabajar (principalmente a Madrid) 3, 4 ó 5 días por semana, desde ciudades de Castilla y León y que permitirían fijar más población en estás ciudades. No entro a valorar las tarifas de las personas que viajan de manera ocasional o de fin de semana. Desde el punto de vista económico voy a poner un ejemplo de lo que se encontraría un viajero que decidiera vivir en Zamora e ir a trabajar en tren a Madrid. El trayecto tiene una duración aproximada de 1 hora y un recorrido de 230 kilómetros.

Existirían tres opciones, una primera sería acudir a la web de Renfe y comprar ida y vuelta. Los precios varían y suelen ser más económicos si la fecha de compra está más alejada. Si miramos en el corto plazo dentro de un mes o mes y medio el coste ronda los 50 € al día y 1.000 € al mes (20 días laborables). Si tenemos la posibilidad de planificar a más largo plazo por ejemplo para Septiembre, el coste aproximado es de 30 € al dia y 600 € mes .

La segunda opción es adquirir bono AVE de 10 viajes. Se necesitarían 4 bonos a 286 euros, lo que suman un total 1.144, una opción inviable para este tipo de viajeros.

La tercera opción, que de momento no se puede hacer, porque no se comercializan para la ciudad de Zamora, sería un Abono Tarjeta Plus 30-50 Viajes. He escogido por similitud la ciudad de Salamanca donde el bono de 40 viajes sale a un precio de 623,8 euros€. Desde Valladolid 502,8€, Medina del Campo 435,5 y Segovia 222,9 euros. León, Burgos o Palencia de momento no tienen Abonos Avant con lo cual están en la misma situación que Zamora.

Por regla general , el sueldo en las empresas, suele ser el mismo independientemente de donde residas, luego existe una diferencia entre vivir en unas ciudades y otras, y en este caso las diferencias por el uso del tren como medio de transporte para ir trabajar, son excesivas según mi opinión (casi el triple en Salamanca respecto a Segovia). Aunque existe un coste como es el canon que cobra ADIF por utilizar la vías, entiendo que en las tarifas de los bonos AVE o AVANT, deberían de distribuir los costes de utilización de las vías, de manera que se tuviera más en consideración el número de viajeros que salen y entran en las diferentes estaciones y ponderara menos el coste por kilómetro recorrido por viajero.

Por otro lado, en ciudades de Castilla la Mancha como son Toledo y Guadalajara tienen convenios de transporte para ir a trabajar que les suponen un gasto mensual total de 131,8 euros (tarifa E2) y 110,6 euros (tarifa E1) respectivamente, que les permiten utilizar toda la red de transporte público de su ámbito geográfico todos los días de la semana, aunque el desplazamiento se realice en autobús o en tren de cercanías.

Seguramente, dentro de unos meses, empiecen a operar las compañías de bajo coste, en la línea a Galicia. Consultando el trayecto Madrid-Barcelona (620 Km en un tiempo de 2 horas y 30 minutos) que es donde operan en la actualidad, el viaje de ida y vuelta en un día laborable en septiembre estaría entre 30 y 35 euros, (600-700 €al mes). Tanto en AVLO como OUIGO tienen precios similares.

A pesar de ser una distancia mucho mayor, los precios serían similares a Zamora.

Que un trabajador que vive en la ciudad de Zamora, pague un coste superior a 400 € por tener que ir a trabajar en tren a Madrid, supone excluir a una parte importante de potenciales viajeros que podrían optar por fijar su residencia en una ciudad como esta.

Del mismo modo, en ciudades más alejadas de Castilla y León, como puede ser León o Burgos, destinar un precio superior a los 500 € mensuales por tener que ir a trabajar a Madrid, hacen complicado que las personas opten por esa forma de vida.

La inversión en la red de Alta de Velocidad en España ha sido elevada, pero estoy convencido de que con el paso de los años, la sociedad va a rentabilizar con creces esa inversión, porque es uno de los pilares básicos de la política de vertebración de los diferentes territorios.

Hay otros muchos factores de carácter social, que son difíciles de cuantificar a la hora de hacer estudios de rentabilidad, como pueden ser el hecho de que unos padres o abuelos (que han pagado impuestos para construir las vías) puedan pasar más tiempo con sus hijos o nietos, o el hecho de que las empresas puedan disponer de mano de obra especializada con mayor facilidad.

Estoy seguro que Zamora, es de las ciudades, que en términos porcentuales tiene el mayor potencial de crecimiento en los próximos diez años, porque ha sido muy castigada en los últimos años, hasta el punto de situarse en el territorio que tiene el peor saldo vegetativo de España, con la tasa de natalidad más baja y la edad media de la población más alta.

El hecho de que en menos de una hora se pueda llegar a Madrid y que la estación de tren se encuentre dentro de la ciudad, con posibilidad de aparcamiento, son factores determinantes que contribuyen a la eficacia de este medio de transporte.

Luego hay otros factores no menos importantes como son los precios de las viviendas, que son asequibles o que la estación de autobús este muy cerca, y puede facilitar la intermodalidad del transporte en el futuro. Pero para conseguir un crecimiento sostenido es imprescindible que exista una política tarifaria, por parte de Renfe, diferente a la actual para este tipo de viajeros.

Deben ser en forma de abonos, con periodo de validez mensual, bimensual o trimestral, estables en el tiempo y que permita los cambios de tren, cuando exista disponibilidad, en los horarios de regreso por la tarde, porque cada jornada de trabajo es diferente.

En cuanto a los horarios de llegada a Madrid, es evidente que hay una hora clave en muchos puestos de trabajo como es las nueve de la mañana. Para cumplir ese horario el tren debería de llegar a Madrid sobre las 8:20. En la actualidad el primer tren llega sobre las 8:40, condicionado por la salida desde Galicia, pero imagino que en el futuro próximo, con la llegada de nuevos trenes y la terminación total de la línea en Galicia, estos tiempos podrán acortarse para que el tren llegue a ese horario.

Habría una solución que posibilitaría la llegada incluso antes de las 8 a Madrid y sería un tren intercity o similar que saliera de Zamora a las 6:20 de la mañana y llegara a Medina AV a las 6:50 para recoger a los viajeros que vienen de Salamanca

En Zamora, en la actualidad habría una solución que posibilitaría la llegada incluso antes de las 8 y sería un tren intercity o similar que saliera de Zamora a las 6:20 de la mañana y llegara a Medina AV a las 6:50 para recoger a los viajeros que vienen de Salamanca con destino a Madrid. En Medina el tren de Zamora seguiría a Madrid y el de Salamanca regresaría de nuevo a Salamanca con los viajeros que llegan a Medina AV a las 7:15 desde Madrid. Esta solución tiene el inconveniente del transbordo en Medina, pero estoy seguro que por el perfil de gente joven que utiliza esos horarios sería una opción bien acogida por los trabajadores que quieren llegar pronto a trabajar a Madrid. Y dejaría a Salamanca con una conexión de tren a primera hora de la mañana desde la capital (ahora carecen de ella). Y supondría reestablecer la conexión de Zamora con Segovia a primera hora de la mañana.

Aparte descargaría de viajeros el AVE que viene de Galicia por lo que puede ser una solución de refuerzo incluso los días de mayor demanda como los puentes o los lunes.

Todas estas políticas requieren la implicación de varios actores, principalmente, el Gobierno y la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transportes, o del Administrador de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), la que debe impulsar este tipo de políticas favoreciendo la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las regiones más desfavorecidas, lo que esta en consonancia con las diferentes políticas que ha desarrollado la Unión Europea en los últimos años. En este caso en concreto, determinadas medidas como un reajuste del canon ferroviario, incentivando el uso del tren, no tienen por qué suponer una disminución de la rentabilidad a largo plazo.

La administración regional puede implementar medidas, ya anunciadas, de apoyo para fijar población, como la deducción en la declaración de la renta un 25 % del precio del billete, con un máximo de 2.000 €, a las personas que tuvieran residencia en la comunidad. También puede consensuar junto con la Diputación y los diferentes municipios y empresas concesionarias de autobuses, horarios de autobús que permitan realizar un transporte intermodal. Por ejemplo, un autobús que saliera de Benavente a las 6:30 y llegar a Zamora a las 7:30 permitiría enlazar con el tren y estar en Madrid a las 8:40. Por otro lado podría permitir que determinados ciudadanos acudan a consultas médicas e incluso venir a trabajar a Zamora (profesores, personal sanitario…).

El Ayuntamiento de Zamora, por ejemplo, puede implementar sistemas de préstamo de bicicletas, como el que recientemente se ha instalado en la ciudad de León, con una base en la estación de tren, que haga más atractiva la movilidad.

Para conseguir un crecimiento demográfico falta la descentralización de servicios que presta la Administración desde Valladolid o Madrid. Un uso óptimo de la red de alta velocidad, junto con las nuevas tecnologías pueden ayudar a atraer empresas

Para conseguir un crecimiento demográfico, falta la descentralización de servicios que actualmente presta la Administración desde Valladolid o Madrid. Estoy seguro que un uso óptimo de la red de alta velocidad, junto con las nuevas tecnologías pueden ayudar a las grandes y medianas empresas a tomar decisiones, como la descentralización de algunos de los múltiples servicios que ofrecen ahora mismo desde la capital de España.

Son medidas que si se impulsan en la dirección correcta, conseguirán un crecimiento de la ciudad de Zamora a medio y largo plazo, ya que nadie toma la decisión de vivir en una u otra ciudad de un día para otro. Sería un éxito conseguir que un 25% de la población joven que se ha ido de Zamora, consiguiera regresar a vivir a esta ciudad y que se pudiera revertir la tendencia negativa del crecimiento demográfico de los últimos años.

De no tomarse determinadas medidas para este tipo de viajeros, nos encontraremos con que unos entrarán a utilizar el Ave y otros se acabarán saliendo, buscando alternativas diferentes y no llegaremos a conocer el verdadero potencial que tiene como elemento vertebrador del Estado.

