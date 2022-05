Las plagas de Egipto

Lo que está sucediendo en el mundo nos retrotrae al Egipto faraónico y más concretamente al relato recogido en el antiguo Testamento y la Torá donde cuentan cómo el Dios hebreo infligió a los ciudadanos una serie de calamidades, con el fin de que el faraón, Ramsés II, dejará libres a los esclavos hebreos para poder abandonar la nación y con ella la esclavitud para pasar a ser ciudadanos libres. Moisés y su hermano Aarón lideraban aquella multitudinaria ‘tropa’. Mientras unos lo consideran un mito, otros aseguran que hay pruebas científicas contundentes que demuestran la veracidad de la historia bíblica.

Entre el COVID y la viruela del mono cuyos estigmas parecen sacados de una película de Cecil B. de Mille, se están produciendo otras señales evidentes de que algo ocurre y que, en muchos casos pasa por la política y la mala gobernanza que también se ha convertido en una plaga. En medio de todo esto y en un gran sarao, concretamente el Festival Interestelar de Sevilla, una plaga de pulgas amarga la vida a los asistentes que acabaron acribillados por el mordisquito infame del bichito en cuestión, pequeño pero matón.

No sé a usted qué le parecerá todo lo dicho, pero a mí, si no canguelo propiamente dicho, servidora no es nada cobarde, me produce mucha preocupación. En algunos casos, hay coincidencias aterradoras con las susodichas plagas. Sólo nos falta que este verano, cuando vayamos a abrir el grifo, el agua salga, si no de color sangre, ¡ya sería la pera!, sí marrón ferruginoso, como ha ocurrido tantas veces. Alguien muy, pero que muy superior, debe estar enfadado con nosotros, pobres pecadores, que no hacemos nada por redimirnos.

Está el panorama confuso y convulso. Entre los que se dedican a mentir y los que azuzan por debajo y por encima, la cosa no está para fuegos artificiales. Me vienen de perlas sacadas de “Las otras bienaventuranzas”, estas en concreto que puedo ampliar en próximos días: “Dichoso el que denuncia engaños y opresiones y el ruido del dinero no puede con su voz. Pero pobres de aquellos que saben y se callan haciendo juego al río que riega la ambición. Dichoso el perseguido por ir contra las leyes de alguna insoportable e injusta situación. Pero pobres de aquellos que olvidan la justicia y dicen que la calma es siempre lo mejor”. ¡Huy, los de la calma, que peligro tienen!

Volviendo a las plagas, hay que estar al tanto porque la Unión Europea ha alertado diciendo que una gran parte de la población es vulnerable a la “Monkeypox” que se extiende ya por nueve comunidades autónomas españolas.