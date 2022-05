Consejeros mata virus

Durante años asistí en las Cortes de Castilla y León a las comparecencias de los nuevos consejeros para explicar ante la comisión correspondiente el programa y los planes de sus departamentos. Era la rutina que seguía a nombramientos, tomas de posesión, designación de altos cargos, filtraciones, etcétera, etc. Los periodistas teníamos que aguantar sesiones plúmbeas de horas y horas de duración para escuchar discursos cortadas por el mismo patrón: lluvia de datos y cifras; previsiones optimistas y, a veces, grandilocuentes; anuncios de dudosa realización; panorama casi color de rosa y generalidades que ahí quedaban. Imposible confirmar si se cumplían o no en los plazos previstos y con el dinero supuestamente asignado.

Los discursos de la oposición tampoco solían ofrecer grandes novedades. Lo que para el consejero era risueño y casi idílico aquí se tornaba negativo, tétrico. Nada iba a funcionar con tamaños números y con tales actuaciones. Antes de las primeras réplicas y contrarréplicas, los periodistas ya habíamos anotado las frases que destacaríamos en nuestras crónicas: el consejero diría que sus presupuestos son “sociales, inversores y creadores de empleo” y la oposición, el PSOE, afirmaría todo lo contrario: “antisociales, faltos de inversión y sin responder a las necesidades de Castilla y León”. Y así una comparecencia tras otra; una legislatura tras otra. Todo sucedía, como escribiría Antonio Machado, “cual torna la cigüeña al campanario”.

Sin embargo, y con la llegada de Vox al gobierno regional, la cigüeña no ha tornado al campanario, sino que ha sido otro pájaro muy distinto el que ha aparecido en las covachas del Poder para sorpresa (o así lo he leído) de los informadores y también, claro, de todos los grupos de la oposición. Y es que resulta que el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, se ha fijado como uno de sus objetivos combatir el “virus del comunismo”. Y, oigan, mira que tiene tarea si atiende como dios manda a todo lo que engloba su consejería: nada menos que las áreas de industria, comercio y empleo. Como quiera que andamos sobrados de industria, que no sabemos qué hacer con tanto intercambio comercial y que no precisamos más empleo (habrá que cerrar las oficinas del paro por falta de uso), pues va don Mariano y se autoimpone la meta de acabar con el comunismo. Y también con lo que llamó el “globalismo buenista”. Todo para revertir “la desastrosa gestión del gobierno social-comunista”. No dijo cómo lo hará, pero está en ello.

Se preguntarán ustedes: ¿y contó algo de lo que iba a hacer en su consejería, algo que pueda mejorar en cuatro años (o a más largo plazo) la situación, excelentísima, por otra parte, de nuestra industria, nuestro comercio y nuestro empleo? Creo que no, o muy poco. Tan poco que no lo he leído en ninguna de las reseñas informativas sobre su comparecencia. Los periodistas presentes hicieron hincapié en su faceta “matavirus”. Lo que sí recordó el señor Veganzones, y lo dejó ahí como quien no quiere, fue una afirmación misteriosa copiada de la película “Blade Runner”: “Yo he visto cosas que ustedes no creerían”. De momento, nos hemos quedado con las ganas de saber qué cosas son esas. Afirmó que no se refería a irregularidades, pero, hombre, si llevas años y años en altos cargos de la Junta y si has sido hasta antier coordinador de la consejería que ahora diriges, pues eso, que das pie para sospechar. Ahora bien, el día que acabes con el virus del comunismo, todo se habrá perdonado, pelillos a lo mar y a lograr la santificación y la subida a los altares.

El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, también propuesto por Vox, no llegó tan lejos como Veganzones, pero lanzó su correspondiente mitin muy en la línea de lo que predican los de Abascal. En un área tan específica como la agraria, lo que menos podía esperarse es que su intervención fuera más política que específica, más ideológica que pegada a la tierra y eso que él, ex gerente de ASAJA, domina la materia y está considerado como un buen técnico. Se ve que no se preocupó mucho de lo concreto, de los datos. Quizás fuera porque, como demostraron después algunos medios, copió párrafos completos del programa que había presentado, el 4 de septiembre del 2019, su predecesor, el hoy consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero. ¿Desde entonces no ha ocurrido nada nuevo?, ¿no hay otras necesidades ni siquiera con los errores del gobierno social-comunista? Es más fácil el corta y pega.

Atentos a la pantalla: el día que logremos acabar con el virus comunista, esta tierra habrá alcanzado su cénit. Y la Humanidad (y Ayuso) nos lo agradecerán. De nada.