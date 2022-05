El año del mono

¡Dios no lo quiera! Porque no se trata del noveno animal del calendario chino cuyo reinado comenzó el 8 de febrero de 2016 y terminó el 27 de enero de 2017. El mono al que aludo es muy jorobado y nos ha devuelto la preocupación no solo a todos o casi todos los españoles, todo el mundo está alerta por lo que pueda pasar. Como puede imaginar estoy hablando de la viruela del mono. La cosa pinta mal. Sobre todo desde que Fernando Simón ha salido a la palestra. Esta vez no se ha trizado los dedos. Esta vez ha hablado con cierta preocupación.

El mundo global es lo que tiene, lo comparte todo, lo bueno y lo malo. Esta viruela, que ni puñetera falta nos hacía ahora, está causada por un virus endémico en África central y occidental. En los últimos días se han detectado casos, además de en España, también en Portugal, Reino Unido y en países como Estados Unidos y Canadá donde las autoridades sanitarias han identificado 17 casos probables de esta espantosa viruela, iniciando una investigación para averiguar todo lo posible sobre la cadena de transmisión. ¡Por favor, San Expedito, que nada nos amargue el verano! Necesitamos relajo emocional, además de físico y con esta nueva amenaza no hay quien se relaje Espero que esta viruela del mono no haya venido para quedarse. ¡Por favor, San Expedito, que nada nos amargue el verano! Necesitamos relajo emocional, además de físico y con esta nueva amenaza no hay quien se relaje. Yo sólo sé que la Agencia del Medicamento evalúa la adquisición de antídotos contra el virus tradicional y de antivirales específicos tras dispararse los casos. Suena a película americana con héroes y valientes que se inmolan para salvar al mundo, sólo que es realidad y empieza a causar pánico entre la población. El miedo es libre y va y viene según las propias noticias. Dios mío, servidora que es creyente y mujer de fe, te pido que la viruela del mono no se convierte en una pandemia como la del COVID. No se sabe a ciencia cierta el modo de transmisión. Todo apunta a que la viruela del simio se ha transformado en una infección de transmisión sexual. Lo cierto es que no hay nada claro y están investigando a fondo. Parece ser que los vacunados contra la viruela están más protegidos contra la viruela del mono. La erupción cutánea que provoca este virus da pavor. Por si acaso, el Ministerio de Sanidad no debe dormirse en los laureles e iniciar la adquisición, como parece que así es, de vacunas para evitar episodios como los sufridos tras la llegada del COVID. En principio, la vacuna no será administrada a la población general, sino solo a los contactos de los casos confirmados.