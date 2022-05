Plenitud en la obra de Ana Zaragozá

En la entrada a la galería ‘Espacio36’ la artista ha situado una breve reflexión que da fe de su trabajo pictórico: “En este lugar donde pinto, en la presencia de una naturaleza que me emociona, me equilibra, y me produce tanta paz.”. Ana Zaragozá ha presentado, tras la pandemia, veintisiete pinturas que son un refugio y un misterio, como adelanta en sus palabras y abren la ventana de la calma en tiempos difíciles. La artista, referente de un trabajo dilatado, serio, prestigiado y especialmente hermoso con las telas, encuentra en el óleo el argumento de una pintora excelente, la pintora que lleva dentro de sí, desde hace mucho tiempo.

Esta exposición tiene mucho de espiritual, desde los matices de planos y observaciones hasta la búsqueda de una plenitud, palabra eje en el mensaje místico Aunque no haya razón para argumentar este paso, parece curioso observar que el mundo de Ana Zaragozá vibre en Sanabria, pues su pintura es delicadísima y su afinidad con algunos rasgos orientales, son expresión de una quietud que trasciende y emociona. No es extraño, por tanto, la base de principios sobre los que asienta su lugar de trabajo: AQUÍ. Este título muestra un hermoso equipaje artístico: ciertas veladuras donde forma y color se disuelven por la razón primera de su propia naturaleza, rasgos inequívocos, agua, espejos y fondos donde el óleo sugiere otros confines. Ana Zaragozá cuida de un paisaje buscando ese lugar donde el microcosmos nos invita con delicadeza y dulzura hacia la contemplación. Esta exposición tiene mucho de espiritual, desde los matices de planos y observaciones hasta la búsqueda de una plenitud, palabra eje en el mensaje místico. Es, como bien dice, “Un viaje de ida y vuelta, sin moverme” y acaso esta pintura no sólo describe la secuencia de un universo natural, sino la búsqueda de un interior en la que la artista se pregunta, con impecable belleza en el lugar donde la pintura es (se hace) poesía detallada. Estamos ante una obra de plena madurez que desvela la fuerza creativa, sugerente y emocionante de una gran pintora.