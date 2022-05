Descalificación impropia

Comparto la indignación de policías y guardias civiles ante lo ocurrido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La respuesta de Pedro Sánchez a la interpelación de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, fue inapropiada, vejatoria e innecesaria al referirse a los agentes desplazados en Cataluña durante el referéndum independentista del 1-O. Francamente, me la refanfinfla si los políticos se ponen a parir entre ellos, lo intolerable es que insulten gratuitamente a quienes son garantes del Estado de Derecho y la Constitución: Guardia Civil y Policía Nacional.

Sánchez contesta a Gamarra utilizando una expresión desafortunada. “La diferencia en materia territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el PSOE es que ustedes mandaban “piolines” a Cataluña y con nosotros, la Selección Española de Fútbol puede jugar en Cataluña sin problema ni polémica alguna”. ¡Menos globos, presidente! Si no fuera por la extraordinaria labor que están realizando en Cataluña ciertas plataformas de la sociedad civil, que nada tienen que ver con la política, todo seguiría igual.

Ni PP que gobernaba entonces, ni PSOE que gobierna ahora, han dado ni dan un trato justo a policías y guardias civiles. Aquel barco de la vergüenza donde hacinaron a los responsables de velar por todos nosotros, fue una humillación, una bofetada en toda la cara que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no se merecían. Se portaron con ellos de una forma cicatera y canalla. No les dieron el papel que les corresponde. En otros países de nuestro entorno los llevarían en bandeja de plata. Aquí, no, aquí el partido gobernante entonces, Partido Popular, los utilizó para convertirlos en el hazmerreir de España, empezando por Cataluña y siguiendo por el resto del territorio nacional.

Aquel episodio lamentable tampoco es como para que Sánchez saque pecho y despotrique cuando no hace más que prometerles lo que nunca cumple con ellos, quedándose tan oreado. No creo yo que hubiera habido mucha diferencia de haber gobernado el PSOE de Sánchez. Apueste lo que quiera a que les hubiera pedido entregarse a los Mossos. Cosas peores se han visto en este Gobierno con un ministro del Interior, Marlasca, que tiene un desapego enfermizo hacia Policía y Guardia Civil. No me extraña que sindicatos como JUPOL hayan puesto el grito en el cielo defendiendo la dignidad de ambos cuerpos y criticando la indignidad de Sánchez.

“Piolines” es un término despectivo utilizado por el independentismo catalán con el único objeto de mofarse de nuestras fuerzas y que, dado el mimetismo de Sánchez con los independentistas, ahora ha utilizado el presidente del Gobierno de forma inapropiada, vergonzosa e irrespetuosa. Vaya por delante mi respeto a todos ellos.