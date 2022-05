Un número para no olvidar. Un número a tener en cuenta. Debemos escribirlo en la agenda de nuestro cerebro junto al 091, 062, 061, el 112 o tantos otros. El 024, es la línea telefónica para la asistencia y prevención del suicidio. Su primer día activo fue la pasada semana. En apenas 24 horas recibió unas mil llamadas, con un tiempo medio para cada una de ellas de 25 a 30 minutos. Algunas de ellas, dada la gravedad, fueron derivadas a los servicios de emergencias. No debe sorprendernos. El Teléfono de la Esperanza ha venido ejerciendo esa función, sobre todo desde la pandemia para acá. Los suicidios en España se han disparado de forma alarmante. Lo terrible del caso es que al otro lado de la línea telefónica, son mayoría los jóvenes en busca de ayuda. Algo no está haciendo bien nuestra sociedad. Algo no funciona para que un joven se empeñe en quitarse la vida. Para que un joven no le encuentra aliciente al hecho de vivir. Es verdad que vivir no es solo existir. A lo mejor en la superficialidad está el problema.

Si el 024 se convierte en una llamada a la vida, bienvenido sea. Han tardado mucho en habilitarlo, pero ahora que está ahí que, ojalá realice un servicio impecable que sirva para salvar muchas vidas Como el resto de números que todos hemos memorizado y puede que, en algún momento, incluso hayamos utilizado, el “024” ha venido para quedarse. Ha venido para ayudar, para convertirse, si ello es posible, en una tabla de salvación, cuando ya no queda nada. Una voz al otro lado puede ser de vital importancia entre la intención y la materialización del hecho. No hay que trivializar. No hay que pensar que se trata de un fenómeno pasajero. Si el 024 se convierte en una llamada a la vida, bienvenido sea. Han tardado mucho en habilitarlo, pero ahora que está ahí que, ojalá realice un servicio impecable que sirva para salvar muchas vidas. El 024 estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Forma parte del Plan de Acción de Salud Mental. Ya veremos qué arroja la estadística cuando concluya 2022. Es bueno recordar que 2020 se convirtió en el año con más suicidios en la historia de España desde que, en 1906, se comenzó a llevar un registro. Casi cuatro mil personas es una cifra considerable como para tomarse muy en serio esta problemática. Hay que poner en el centro a las personas, hacer lo que sea necesario, para evitar lo que a todas luces parece inevitable. Las llamadas al 024 son el último salvavidas al que se aferran muchas gentes antes de hundirse, antes de dejarse atrapar por el suicidio. Se acabó esa especie de ley del silencio que se había impuesto y que a nada ha conducido. Bienvenido 024.