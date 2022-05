El sector ovino como freno a la despoblación en Zamora

El sector ovino tiene un peso trascendental en la economía zamorana. El 70% de las exportaciones a terceros países desde la provincia lo componen productos lácteos y, dentro de ellos, destaca la producción de queso. Otro 25% son productos cárnicos, casi exclusivamente canales de cordero. Se exporta lana, pero también material genético resultado de investigación autóctona. Porque el ovino es uno de los mejores ejemplos sobre innovación en explotaciones ganaderas y en el cierre de ciclos dentro de Zamora.

En esta semana dos acontecimientos han incidido en esa relevancia que puede servir de motor y de inspiración para otras ramas relacionadas con la agricultura y la ganadería: las jornadas sobre “El sector ovino y sus productos en la economía zamorana”, organizadas por la UNED y el despegue definitivo de la promoción de la feria internacional de queso Fromago que impulsa la Diputación.

Zamora se sitúa a la cabeza nacional en producción de lechazos y leche, pero además es referente por la sanidad de su cabaña ganadera, los sistemas de manejo, la tecnología y la especialización de los veterinarios que atienden a los animales. No es sólo que Zamora, con toda justicia, sea sede del sello de calidad IGP Lechazo de Castilla y León. Detrás está toda una labor de investigación que se viene desarrollando en el Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino, Ovigen, situado en la antigua Granja Florencia, que ahora aspira a convertirse en Centro de Innovación del Ovino como referente nacional.

Ese centro será definitivo para la sostenibilidad integral, tanto económica como social, pero también ambiental, cumpliendo los objetivos del Desarrollo Sostenible del Planeta. El fin a conseguir es que Zamora siga marcando, a nivel internacional, los estándares más exigentes en competitividad, eficiencia, modernización y bienestar animal.

Son razones que explican el éxito de la venta a países tanto de la Unión Europea como de Oriente Medio, así como China como principal mercado asiático y donde triunfa el queso zamorano. Con todo lo expuesto parece que nada podrá detener la pujanza de una actividad que, sin embargo, vive atenazada desde muchos frentes.

El primero de ellos es el de la propia subsistencia de las explotaciones, que en Zamora superan las 1.500 (el 58% de toda Castilla y León), con medio millón de reproductoras, casi un millón de animales sacrificados con destino alimentario al año y una producción de 82 millones de litros de leche que sirven, sobre todo, para la elaboración del Queso Zamorano que cuenta con su propia Denominación de Origen.

Los precios que se pagan por la leche y la carne no los compensan y convierten al ganadero en el eslabón más débil de toda la cadena alimentaria. Pero sin él, no hay cadena

Los costes de producción han subido en los últimos meses un 30%. Los precios que se pagan por la leche y la carne no los compensan y convierten al ganadero en el eslabón más débil de toda la cadena alimentaria. Pero sin él, no hay cadena. Y no puede decirse que las explotaciones y las empresas vinculadas al ovino en Zamora respondan a patrones obsoletos, todo lo contrario. Además, saben muy bien que la unión hace la fuerza y han sido los más eficientes a la hora de formar cooperativas.

Mantener las explotaciones de ovino es una de las claves para frenar la despoblación en el mundo rural. Los ganaderos de ovino siempre residen a pocos metros de su explotación de ovejas, que requieren cuidados a diario. En el caso de Zamora la mayoría están situadas en las comarcas más despobladas, como Aliste y Sayago. Sin embargo, aglutinan a un buen número de trabajadores en activo dentro de un territorio donde lo que abunda es el paro y la emigración.

Buscar la rentabilidad de las cabañas ganaderas debe ser prioritario, lo que supone una mayor implicación de distribuidores y también de los propios consumidores, según los expertos reunidos en las jornadas de la UNED. A la inestabilidad provocada por esa alza de costes sin compensar precios en origen se añade la incertidumbre que el blindaje absoluto para el lobo, también al Norte del Duero. No se lo ponen nada fácil a los ganaderos, la razón de ser del sector que, hoy en día, no tiene garantizado, en muchos casos, el necesario relevo generacional.

Es importante visibilizar la realidad de una actividad puntera que tiene mucho que ver con el futuro de la producción ganadera basada en las últimas tecnologías

Si no hay rentabilidad, las explotaciones cerrarán, los pueblos seguirán desangrándose en términos demográficos y toda la cadena alimentaria sufrirá las consecuencias. Por eso es importante visibilizar la realidad de una actividad puntera que tiene mucho que ver con el futuro de la producción ganadera basada en las últimas tecnologías, aunque sigan siendo piezas fundamentales los pastores y el pasto natural con el que se alimentan en los campos zamoranos.

Y una gran ocasión para la difusión de los productos del ovino es la feria Fromago que estos días ha iniciado una campaña publicitaria que la llevará por toda España y por Portugal. El certamen es un excelente ejemplo de los buenos resultados que siempre acompañan cuando se unen entidades privadas e instituciones públicas. La presentación del jueves en Valladolid ha recibido el respaldo del nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, quien defendió también la necesidad de ajustar los precios a los costes de los productores y la necesidad de ampliar mercados y de apostar por el valor añadido que dejan productos elaborados de calidad como el queso.

Fromago, que recupera, además, los premios “Cincho” para los mejores productos, convertirá el próximo septiembre a Zamora en la capital del queso, con 300 expositores. Una buena oportunidad que valoran los propios implicados en la cadena como el “empujón definitivo” para un sector que lo tiene todo para triunfar si se atienden sus justas reivindicaciones.