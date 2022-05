Inocentes pagando las consecuencias

Como muchas veces he dicho, la seguridad vial es de todos y para todos, no conoce sexo y tampoco edad, e incluso está presente para quien aún no pueden tomar decisiones por sí mismos, hablo de los niños que viajan en los turismos, y que sus seguridad depende de quien están a su cargo.

Hoy hablo de una mala y triste noticia, ya que se ha detectado un aumento significativo del número de menores que viaja sin cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, las Policías Locales y Autonómicas, han llevado a cabo, entre los días 4 y 10 de abril, un dispositivo especial de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tanto en vías urbanas como interurbanas. Que los responsables de los menores, los eduquen en valores de seguridad vial, para que mañana se reduzcan los fallecidos en nuestras carreteras, y ninguno de ustedes tengan la desgracia de perder a un ser querido Y han detectado que un total de 280 menores, con una altura inferior o igual a 135 cm, viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o lo hacía de manera incorrecta, 213 en los asientos traseros y 67 en los delanteros. Una cifra alarmante para la seguridad vial, que puede provocar accidentes con fallecidos, y origina sin lugar a dudas futuros usuarios de la vía negligentes, ya que la educación comienza desde casa, desde la niñez, y la educación vial también… Sirva el artículo de hoy, para que los responsables de los menores, los eduquen en valores de seguridad vial, para que mañana se reduzcan los fallecidos en nuestras carreteras, y ninguno de ustedes tengan la desgracia de perder a un ser querido. (*) Delegado provincial en Zamora de la Fundación AVATA.