Al alcalde de Fermoselle, que gobierna desde la oscuridad

El Ayuntamiento, como toda institución representativa, funciona en base a unas normas legales de manera que el cumplimiento de la Ley es el pilar fundamental...

Y este alcalde y sus asesores técnicos, que está manejando este Ayuntamiento de manera oscura y poco clara, negando el derecho y ocultando la documentación de las cuentas publicas a la oposición, y están gestionando los recursos municipales a su antojo, y sin dar ninguna explicación, saltándose el artículo 77 de la ley 7/85 del 2 de abril, de bases del Régimen Local.

Cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a la información relativa a la gestión tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos, y por ello a los concejales de la oposición, que no les tienen en cuenta, y que les han sometido a un acoso indigno y terrible. No son los concejales de la oposición quienes han creado la situación actual, de impago a algunos acreedores, sino aquellos que de manera ilegal gastaron lo que legalmente no podían y que siguen realizando gastos arbitrarios y superfluos que se niegan a reducir, y se han empecinado en culpar de todos los males a la oposición. Con esto demuestra el escaso talante democrático de alguien que no tiene mesura, y que está poseído por oscuras pasiones....

Las acciones del alcalde dan para una comedia de enredos, donde él y sus concejales, carecen de la más mínima experiencia de gestión.

Tanta incapacidad, además, se ve acrecentada con el poco tiempo que el alcalde le dedica a su principal y única actividad prioritaria, que es velar por gestionar bien el Ayuntamiento en vez de estar permanentemente buscando el interés personal.

Quisiera saber dónde quedó el instinto protector de aquellas épocas de elecciones. ¿Qué pasó con este alcalde que luchaba por el bien ajeno durante sus campañas políticas? ¿Es que acaso el altruismo los abandonó al amparo del egoísmo y el individualismo? “Solo propaganda y demagogia son insuficientes para esconder tantas mentiras...”.

Y este alcalde ha dejado patente que es incapaz de poner alguna solución, y falta de capacidad para tener un ayuntamiento abierto, honrado, democrático, transparente, justo, eficaz, y bien gestionado, y por toda esta incapacidad, confrontación y poca sensibilidad, está llevando al pueblo al precipicio de un Fermoselle ruinoso. Y por todo ello, debería dimitir y que una gestora profesional, técnica e independiente dirigiera nuestras finanzas hasta encauzarlas.

Enrique Serrano