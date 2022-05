Todos somos Pegasus

El señor Oroncio, el Ínfulas, tiene un cabreo de mírame y no me toques. Lleva años y años tratando de patentar un invento para saber todos los entresijos de sus amigos, enemigos y vecinos sin que éstos noten nada, pero cuando estaba a punto de lograrlo, solo le faltan unas pólizas, se le han adelantado los israelitas y han diseñado un artefacto que entra en los móviles, te roba no sé cuantos gigas y te desnuda por dentro sin que te enteres. El Ínfulas ya da la batalla por perdida. “Cualquiera compite con los judíos; son más listos que el hambre”, le dijo, resignado y derrotado, a su pariente Crisnildo, el Resquicios, cuando éste trataba de animarle. El señor Oroncio se sabe de memoria todo lo relativo al Pegasus y al escándalo que ha suscitado. No entiende que esta cosa de meterse en lo que dicen los demás pueda hacer caer al Gobierno y provocar elecciones anticipadas, pero allá ellos, sobre todo ese Rufián que, desde que se declaró madridista, lo tiene desconcertado. “Bueno-añade- tan desconcertado como los demás, que, en este lío, no sabemos a qué carta quedarnos”.

No cabe duda de que el Pegasus está de moda. Se ha metido en nuestras vidas para anidar y echar raíces. Le ha robado protagonismo a Ucrania. Sigue la guerra, continúan las barbaridades de Putin, pero el espionaje le ha comido titulares y apertura de informativos. ¿Tan grave es? Sí. En un estado de derecho, en una democracia plena, no pueden, ni deben, ocurrir estas cosas. Cabe, por tanto, pedir, exigir, que se aclare el follón cuanto antes y que se depuren responsabilidades, eso que todos anuncian pero que pocas veces se produce. ¿Dimisiones?, ¿destituciones? Ni creo que las vaya a haber, ni servirían para casi nada, salvo para que algunos exhiban las cabezas cortadas como botín de guerra. Uno cree que está usando el móvil y resulta que es el móvil el que te está usando a ti y trabajando para vaya usted a saber quién Ahora bien, y una vez escrito lo anterior, soy de los que consideran que el Pegasus no habría tenido la dimensión que tiene (y tendrá) si no hubiesen estado por medio los independentistas catalanes (de los vascos apenas se está hablando). Saltó la chispa e incendio al canto. El victimismo, con razón o sin ella, les viene que ni pintado. Nos roban, nos persiguen, nos marginan, nos silencian y, ahora, nos espían. Cuando Cataluña entra (o la ponen) en juego, ya sabemos lo que pasa. Ni siquiera el anuncio de que también han sido espiados el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa ha calmado las aguas. NI siquiera la constatación de que hubo autorización judicial para los seguimientos con el Pegasus ha rebajado la tensión entre el Ejecutivo central y la Generalitat. De modo que podemos estar en vísperas de una crisis monumental por el dichoso aparato israelita. ¿Quién lo adquiere?, ¿quién lo aplica?, ¿con qué objetivos conocidos o secretos?, ¿para qué?, ¿quién maneja esos datos? Tras todas estas preguntas hay una evidencia: nos pueden espiar a cualquiera. Estamos tan tranquilos en casa y alguien se está enterando de lo que hacemos y hasta de lo que pensamos. Uno cree que está usando el móvil y resulta que es el móvil el que te está usando a ti y trabajando para vaya usted a saber quién. Tú venga a darle al correo o al whatsApp y un parroquiano o un robot o un fondo de inversión se están quedando con tus datos para tratar de venderte un crecepelo. Todos somos Pegasus, aunque parezca que el bicho solo actúa con los independentistas catalanes. El día que salgan más historias a la luz seguro que hay sorpresas gordas. Tal vez sepamos que el señor Oroncio también ha sido espiado, aunque, como él dice, “qué me van a encontrar, si acaso alguna bronca con mi cuñado, que ha cogido dos chorizos más de los que le tocaban de la matanza que hicimos a medias”. La cuestión es que da igual lo que usted haya chamullado por el móvil. Lo importante es que le han espiado y que pueden estar haciéndolo ahora mismo. Lo vital es que estamos en una sociedad en la que cuantos más avances, menos privacidad, menos espacio para uno mismo. ¡Ay, cuando soñábamos con ser invisibles para enterarnos de todo sin que nos vieran, para hacer lo que nos diera la gana desde el anonimato y la impunidad! Pues, parece que ha llegado esa hora, pero, claro, no como la anhelábamos. Ahora son otros invisibles los que conocen todo lo que nos pasa mientras nosotros vamos de paseo para quemar calorías. Los tiempos adelantan que es una barbaridad. Ya lo decían hace años cuando Pegaso era únicamente un caballo alado de la Mitología griega. Más tarde, fue un camión y, desde hace unos cuantos días, un cacharro que tiene revolucionada la política española. Moraleja: espíe usted a quien quiera menos al independentismo catalán. No sabe con quién se juega los cuartos.