Levantar un mayo con pensamientos de Violeta

Los pueblos de Zamora han vuelto a levantar el mayo y a celebrar las fiestas ante este símbolo de la fertilidad y de la primavera, venciendo al pesimismo y la tristeza de los últimos años que vivimos con el miedo a la enfermedad y la muerte de la pandemia del COVID, que aún se ceba con nuestra gente. Quedan pocos habitantes en nuestra Zamora despoblada, pero son más que suficientes para “pingar” el mayo como hacían cuando el pueblo rebosaba de vida como la naturaleza que tenemos la suerte de disfrutar por estas tierras, que por ello son en gran parte consideradas algo tan importante como reserva de la biosfera.

Así que no vamos a ser menos las personas que llevamos a Violeta en el corazón, que también a veces se llena de tristeza. Y en el mes en el que nació y en el que también despareció su sonrisa del día a día de nuestras vidas, voy a intentar levantar un mayo de recuerdos del tiempo en que estuvo a nuestro lado y de lo que aprendimos de ella y con ella. Aunque “a veces cuesta llegar al estribillo”, y a veces cueste llenar la página en blanco.

Como psicóloga, Violeta nos enseñó lo que era la reestructuración cognitiva, que se define como una técnica cognitivo-conductual mediante la que se enseña a las personas a cambiar los pensamientos desadaptativos por otros que nos ayuden a no sufrir tanto: a cambiar determinados pensamientos para cambiar las emociones asociadas a estos para sentirse mejor. O algo parecido, con perdón de los profesionales.

Y desde el día que nos dejó hace ya ocho largos años que parecen ayer, su influencia en nuestro pensamiento nos ha permitido seguir viviendo. Por ello y en homenaje a la excelente profesional y persona que fue Violeta, quiero compartir con la sociedad a la que ella no ha podido seguir ayudando con su trabajo esos pensamientos. Por si a través de los míos, Violeta puede seguir viva de otra manera ayudando a quienes sufren.

No la olvidéis para que siga viva en vosotros, fue el pensamiento que siguió llenando de consuelo su falta de presencia, no sé si por ese orden porque a veces se agolpan como si fueran sentimientos

Con la frase anterior me ha salido el primer pensamiento: Violeta sigue viva a través de quienes la conocimos para ayudar con lo que aprendimos de ella a otras personas. Tal y como yo estoy intentando con este escrito, en el que de momento he dejado de lado el corazón para transmitiros lo que ella me contó para expresar su pensamiento, con el que ayudaba a sus pacientes, a sus amigos, a su familia, a su gente.

Aunque el primer pensamiento en el tiempo para no venirme abajo cuando nos dijeron “entró en un proceso irreversible”, y yo misma afirmé “está muerta”, fue el de hacer todo lo posible para despedirla con la compañía con la que había vivido y la dignidad con la que había muerto pese a que la habían matado: en su trabajo, ayudando a otras personas a vivir.

Este pensamiento se concretó en: verla, besarla, hablarla y despedirla de todo lo que más quería y todas las personas que la querían para que no se sintiera sola por si aún nos sentía; tragar las lágrimas y las palabras para calmar el llanto de quienes nos acompañaban en silencio mientras le hacían la autopsia, y pensar que no sería tan dura porque la causa de su muerte estaba muy clara; firmar todo el papeleo confiando en las personas amables que nos atendían para que pudiera venir pronto a su tierra, a Zamora, para ser despedida en compañía; elegir para su traslado una caja de color verde que nos recordara el color de los campos de la primavera en que nació.

No dejarla sola en ningún momento mientras esté aquí algo de ella, fue el segundo pensamiento que nos sostuvo en pie hasta que llegó ese momento. Ni sueño, ni descanso, ni venirse abajo, ni sentir no puedo más. Éramos muchos los que nos resistíamos a abandonarla: toda la familia, los amigos, los compañeros. La tribu entera.

Antes de ese terrible momento, otro pensamiento: despedirla con la dignidad y el cariño con el que había vivido, nos permitió recordarla con palabras y la canción con la que se dormía cuando nació en un eclipse de luna y en medio de la eterna primavera que fue su vida. En compañía de tanta gente, que no cabía en una sala y estaban recordándola en la calle.

No la olvidéis para que siga viva en vosotros, fue el pensamiento que siguió llenando de consuelo su falta de presencia, no sé si por ese orden porque a veces se agolpan como si fueran sentimientos. Y otro más: ¡cuánto te querían, Violeta! fue el que ratificó durante los días siguientes de profunda tristeza la convicción de que no la íbamos a olvidar.

Para arrancar la tristeza, un nuevo pensamiento: ¿cómo querría Violeta que siguiéramos viviendo? Pues felices y con las mismas ganas con las que ella nos había conocido y llenado de alegría. Siguiendo con nuestro trabajo, nuestros cuidados y nuestras aficiones a cambiar el mundo. Con esa vida que compartió con nosotros y que sigue compartiendo porque la llevamos muy dentro: en nuestro corazón y en nuestro pensamiento.

Un pensamiento donde no cabe ni siquiera el odio a quien nos la arrebató de nuestra vida, porque Violeta había elegido ayudar a esas personas que por su enfermedad hacen cosas tan inexplicables, tan injustas, profundamente dolorosas.

Un pensamiento donde a veces se instala una pregunta que me hace sentir culpable: ¿Cómo no me he muerto de pena, cómo no he entrado en una depresión de tristeza infinita? ¿Qué clase de madre soy que puedo vivir después de algo tan terrible? Y que gracias a tu pensamiento he podido responder diciendo: mientras yo viva, Violeta vive en mi recuerdo y en cada acto de mi vida. Y puedo hasta reírme y disfrutar de esa vida que seguimos compartiendo. Pero de otro modo, que cambiaría por tenerla a mi lado o lejos de mí, pero como antes: viva.

Por eso también la busco en la vida como ella querría: “Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba”. (Mujeres hacedoras de grandes metas).

Y te encuentro en los niños y en mi niña “Sabia”. Y hoy te he encontrado en el mayo del mes en que naciste y en el que te fuiste, que es para mí el mes más alegre y más triste del mundo. Un mundo que volvería a vivir con toda su tristeza sólo por el maravilloso hecho de conocerte, de que seas mi hija. Un mundo que gracias a ti sigue mereciendo la pena vivir.

Por eso, aunque “a veces cuesta llegar al estribillo”, -y me ha costado acabar este escrito- hoy levantamos un mayo de violetas, como tu nombre, y volvemos a cantar porque sabemos que “si se calla el cantor, calla la vida”. Y tú te has quedado dormida como cuando niña.

Aunque alguien siga preguntando por qué cantamos: “Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes, y nuestros muertos quieren que cantemos” (Benedetti).

Tu recuerdo, como ese mayo que han puesto en los pueblos, es eterno: clavado en la tierra y apuntando al cielo.