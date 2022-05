“No hay mejor desprecio que no hacer aprecio”. Esa es la teoría que lleva a cabo algún responsable político que, a nuestro parecer, hace caso omiso de las reivindicaciones de sus trabajadores y trabajadoras en la Residencia de Toro. Si ustedes, lectores, tiran de hemeroteca, comprobaran que el problema de la Residencia, que depende de la Diputación, viene de largo. Hace un año se visitaba el centro por los altos dirigentes políticos de esa Institución con el argumento de dar “tranquilidad y futuro” a la citada residencia. La foto está, los hechos...Siguen dudosos.

No había entonces otro eslogan que no fuera que, “había una clara tergiversación y además retorcida, con clara intención de desprestigiar a los responsables de la institución”. Pues bien. Le puede valer la excusa para este año 2022 cuando, en pocas horas, los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Toro vuelven a decir que están en un estado precario y lamentable, pidiendo una organización coherente y una reordenación de áreas. ¿Es así, no? Créanme que hay que verlo para creerlo. Se quedan cortos en sus demandas. Los trabajadores de la Residencia se desvelan por el bienestar de los usuarios y hacen frente a las dificultades que tienen laboralmente por el bien de ellos pero les está costando la salud.

En el año 2016 el censo de trabajadores en la residencia era de 72. En 2022 de 54 (falta gente). ¿Es así no? Para información de todos los lectores, se celebraron elecciones sindicales el pasado 18 de febrero en la Diputación y sus centros de trabajo, dando como resultado: Censo de trabajadores 358. Los sindicatos de clase obtuvieron 4 representantes entre los dos, con un número de votantes equivalente a 81 y los otros dos sindicatos obtuvieron 6 más 3, con un número de votantes equivalente a 203. ¿Es así no? Tienen la mayoría entre los dos en la Junta de Personal que es donde se defienden las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores que tiene la Diputación. ¿Es así no? Pues eso es lo que se espera por parte de todos los que tienen esa responsabilidad: los sindicatos que ganaron la Junta de Personal que reivindiquen y los dirigentes políticos que hagan valer las reivindicaciones y los derechos de sus trabajadores. ¿Es así no? Pueden surgir preguntas. ¿El resto? Está en clara minoría y por lo tanto en clara desventaja aunque sean los que más denuncian este tipo de irregularidades. Ya se hizo en la anterior Junta de Personal pero claro… lo pedía UGT y eso no valía. ¡Cuánta información le falta a los ciudadanos al respecto! Pero, eso es harina de otro costal. ¿Es así no?Pues ¡continúen a la escucha!

Francisco Javier González Rodríguez / Adoración Barrio Marcos