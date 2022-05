Felicidades, señor alcalde

El primer edil al que me refiero no es otro que don José Furones Marcos, alcalde de Brime de Urz que cumple 45 años como primera autoridad municipal de la localidad, de 1977 a 2022. Ininterrumpidamente. Votado y querido por todos los habitantes de Brime que no tienen intención alguna de cambiar de Alcalde porque este señor funciona, es honesto, eficiente y eficaz y sabe rodearse de personas que contribuyen al bueno y sano ejercicio de su función.

Los días 6, 7 y 8 del presente mes Brime de Urz será una fiesta. Lo sé de buena tinta. Máxime, estando detrás Isaac y Paco Gallego Neira. A lo mejor, dicho así, pueden pensar que se trata de dos concejales. Casi. Isaac y Paco, Paco e Isaac son Los 2 Españoles. Ambos tienen su cuartel general en la localidad que les vio nacer, donde se levanta majestuoso su precioso castillo bodega. Ambos son dos grandes personas. Paco e Isaac viven prácticamente retirados de su actividad musical, después de una carrera brillante de tantos años, sólo actúan en 'petit comité' para sus amigos, que son legión, pues bien, don José Furones debe tener un importante ascendiente sobre ellos, porque van a cantar nuevamente en público. El viernes, día 6, tras la presentación del libro conmemorativo, una gozada que no hay que perder de vista, y el vino español, a eso de las 19:30 horas, actuación, en vivo y en directo, como se decía antes, de Los 2 Españoles que siguen siendo los de siempre, solo que ahora, como el buen vino, con más solera y más buqué. Los actos continuarán a lo largo del sábado y el domingo, 7 y 8, con repique jubiloso de campanas, subida a la Ermita de San Esteban portando la imagen del santico. Después de dos años de sequía festiva, después de dos años en un limbo extraño, después de dos años que a todos se nos ha antojado raros y difíciles, también por aquello de las distancia, volver a reunirse, en amor y compaña, es una gozada. Y, sobre todo, poder devolver su esplendor a las viejas tradiciones que no podemos permitirnos perder. El lado religioso de estos acontecimientos, también tiene su encanto y es absolutamente gratificante. Ya puede estar contento don José. Desde luego, los vecinos lo están con él. No hay más que ver el precioso regalo artesanal, que, con sus propias manos, le han hecho los hermanos Gallego y que luce esplendido en la fachada del Ayuntamiento que antes fue la escuela donde, precisamente, estudiaron Isaac y Paco y tantas generaciones. Pues, nada Alcalde, por otros 45 años más. Muchas felicidades!!!!