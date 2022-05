“Democracia” está en peligro

Desde lo más alejado de la llanura llega el sonido amortiguado del galopar de un caballo que bate con ímpetu sus cascos sobre tierras y arbustos. Tras él, la nube de polvo que va levantando parece perseguirle, lo que impide poder ver con claridad lo que se encuentra detrás del equino.

Quienes lo estén observando no pueden distinguir el color de su lomo, ni la longitud de sus crines, ni ningún otro rasgo que pueda dar fe de la constitución de su cuerpo.

El animal galopa sobre su pie izquierdo como poseído por el diablo. De vez en cuando se impulsa sobre sus cuartos traseros saltando sobre algún risco que se cruza en el camino. Su mirada expresa miedo.

En la medida que va acercándose al observador, van perfilándose sus principales atributos. Así puede verse que es de perfil arqueado, y que un color uniforme cubre todo su cuerpo. Llega un momento en el que la proximidad es tal que puede apreciarse que no se trata de un caballo, sino de una yegua. De una yegua llamada “Democracia”. Tras ella empieza a perfilarse el objeto de su galopar desesperado. Es una manada de briosos corceles que pretenden alcanzarla. Ante el temor a ser sojuzgada, ha galopado como nunca lo ha hecho, sin jinete alguno que la dirija y controle.

Por fin ha llegado hasta el picadero donde convive con caballos y potros, con yeguas y potrancas, en plena campiña francesa. Machos y hembras conviven en completa armonía. Hacen su trabajo en orden a su capacidad y aptitud. Ayudan a que las nuevas generaciones aprendan a manejarse en la cosa de la equitación. Además de ser unos animales de indudable belleza, son conscientes de ser útiles a la sociedad. Siempre lo han sido. En todas las épocas. Unas veces como medio de transporte. Otras como animal de carga. También en desfiles y exhibiciones. Han participado en la guerra y también en la paz. Son animales en los que se puede confiar. Capaces de conseguir grandes retos.

“Democracia” ha llegado al lugar donde vive, que no es otro que un bello paraje de tonos verdes, no por ello menos soleado. Ha estado a punto de ser alcanzada por un pelotón de extrema derecha, y de ser superada. Pero en Francia han pasado por una revolución. Y los franceses, a última hora, han caído en la cuenta de que, de ser alcanzada, el pelotón que la perseguía quizás no estaría dispuesto a permitir determinados avances democráticos. Así que, ante ese temor, nadie ha hecho mención del “Reinado del terror” protagonizado, durante un año, por Robespierre y compañía. Solo se ha alardeado de la “Toma de la Bastilla”.

Cada vez que hay una carrera de este tipo, sus perseguidores galopan más deprisa. También van aumentando en número. De manera que, en cualquier otro momento, esa escarapela tricolor que lleva atada a su crin, con los colores azul, blanco y rojo, pueden dejar de ser la enseña de la revolución. Y quizás también llegue a desaparecer el lema de “Liberté, Égalité y Fraternité” del que tan orgullosos están los franceses.

“Democracia” es una yegua normal y corriente, tal y como entendemos ahora la normalidad en occidente. Estamos en pleno siglo XXI, y la yegua ha ido aprendiendo a lo largo de los años nuevas formas de vivir, y de ser útil a la sociedad. Ha sido protagonista de nuevos derechos. Ha visto cómo, con su galopar, se han ido consiguiendo grandes avances sociales. Está satisfecha de ver como “La France” ha llegado ser una potencia admirada, temida y respetada.

De momento, sus cuidadores le acarician el lomo con un cepillo de finas cerdas naturales, mientras le pasan la mano por el mentón. Y sus perseguidores han detenido su ávida carrera y empiezan a prepararse para una nueva embestida.