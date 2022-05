Argusino se va de romería

El día 17 de septiembre de 1967 el municipio de Argusino fue desalojado en aras del progreso. Se trataba de una imposición al margen de cualquier negociación. Inevitable. Necesaria, incluso. No sé, pero de lo que no hay duda es que fue un tributo extremadamente doloroso para quienes lo pagaron.

De la noche a la mañana sus apenas 400 vecinos se vieron forzados a abandonar las casas en las que durante siglos sus ancestros habían velado a los muertos, guardado sus cosechas, compartido sueños, también, y procreado. Me cuentan que unos se fueron a Madrid, otros a Barcelona, algunos, catorce familias exactamente, a la provincia de Palencia y que el resto permaneció en pueblos del entorno como Villar del Buey, Almeida, Almendra, Cibanal, Bermillo, Villamor de Cadozos o Muga de Sayago. Había que echar nuevas raíces y cada uno lo hizo a su manera pero todos, eso sí, bajo la misma maldición. La de tener que rehacer sus vidas lejos de sus lares.

Ocurrió que una presa recién comenzada en el Tormes, unos kilómetros río abajo, había sido proyectada para embalsar miles de hectómetros cúbicos de agua y la autoridad tomaba las oportunas medidas antes de que el pueblo quedara anegado. Eso acaeció en el año 1970. Fue entonces cuando labrantíos, cortinas, caseríos, haciendas, lindes, huertos, heredades, todo, absolutamente todo, acabó sepultado bajo un inmenso mar de lágrimas.

Iberduero fue la empresa constructora de la gigantesca obra y pagó a los vecinos una cantidad equivalente a unos 300.000 euros actuales. El importe, a todas luces irrisorio, no satisfizo a nadie. El pueblo protestó el abuso y reclamó una compensación que se ajustase realmente al perjuicio causado, sin embargo, la todopoderosa compañía consideró que con esta cifra la deuda quedaba debidamente saldada y amenazó con expropiaciones forzosas a los que no la aceptaran. Tan convencida estaba de la equidad de su dádiva que privó, incluso, a los argusinejos de la pequeña satisfacción de ver perpetuado el nombre de su pueblo en el del nuevo embalse. Una falta de sensibilidad rayana en el desprecio, sin duda, pero que viniendo de donde venía no debiera extrañar a nadie. Baste decir que la energía generada por la presa en un solo minuto es superior a lo que Iberduero pagó por la compra de todo el pueblo. ¡ Vivir para ver!

Glorialdo Peños Nieto recuerda que recibió 15.000 pesetas por su tienda de ultramarinos y cuenta cómo los vecinos se mostraron partidarios de reconstruir el pueblo junto al embalse, sin embargo, no pudo ser. La suerte ya estaba echada. Ellos se vieron obligados a emigrar y, finalmente, Argusino desapareció para siempre del paisaje sayagués. No así, su memoria

Todos los años, coincidiendo con el primer domingo de mayo, los descendientes de aquellas familias desplazadas, se reúnen para celebrar una romería en honor de la Santa Cruz. En realidad, de lo que se trata es de expresar el orgullo de pertenencia al pueblo y de mantener vivo su recuerdo rememorando el éxodo. La cita tiene lugar en la ermita que en el año 1972 fue construida por iniciativa popular en una zona cercana a aquélla en la que yace. Este año ha vuelto a suceder. Ocurrió el día uno de mayo...

Con el alba comenzaron a llegar los primeros romeros al paraje que dicen de Diezquemao. Con ellos, los tamboriles y flautas. Al poco, empezaron a cantar, a bailar, a compartir el vino y los huevos duros con bacalao al tiempo que rememoraban cosas y evocaban historias y biografías. A medida que transcurrían las horas la fiesta fue creciendo y, finalmente, la pradera acabó convertida en un inmenso ceremonial de abrazos y bienvenidas. A media tarde los romeros sacaron de la ermita a la Virgen del Rosario y la acompañaron hasta el borde del embalse donde rezaron un responso, en especial por quienes descansan en el anegado cementerio. Era noche cerrada cuando los tamborileros dejaron de tocar. Con la marcha de los romeros las hogueras se habían ido apagando en la pradera y abajo, en la vaguada, la Virgen y la Santa Cruz descansaban ya dentro de la ermita. Fue entonces cuando el silencio volvió a la braña. El Val de Argusino, muy cerca del paraje de Diezquemao, hacía tiempo que dormía. Era la hora de regresar...

Sirvan estas líneas de homenaje a Argusino y a todos los pueblos de la provincia de Zamora que han visto desaparecer sus términos, o parte de ellos, bajo el agua de los embalses. También, de reconocimiento a quienes desde el anonimato más absoluto hacen que los abusos que sufrieron no se pierdan por los sumideros de la memoria.