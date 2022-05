Queda la Cruz

Acabaron las procesiones. Un mar de penitentes, cofradías y hermandades inundaron las calles abriéndose paso entre el gentío expectante, devoto y numeroso como los granos de arena; océano de fervor en las ciudades y pueblos de nuestra Semana Santa castellana. Imágenes, Pasos, penitentes, marchas, carracas, música, ropajes, faroles, flores, cantos, bandas, barandales...Todo se reduce, al cabo, a dos rayas cruzadas, que son las coordenadas vitales del creyente, su algoritmo del dolor, la simplificación de todo el misterio de la Pasión: La cruz, lo que queda como antorcha para guiarnos cuando todo falta, cuando el dolor nos sobrepasa y en ella vamos a buscar agarradero.

El signo de los cristianos no lo fue hasta que dejaron de ser perseguidos, es decir cuando la sangre vertida de los mártires hizo florecer el árbol de la cruz y el tormento que padeció el Señor pasó a ser símbolo y compendio de todos los demás. Hasta entonces los primeros cristianos, con el culto celebrado en las catacumbas, preferían el símbolo del pez como seña de su creencia, de hecho en ellas es el Buen Pastor el que aparece representando a Cristo amoroso y diligente y no como crucificado; diríamos que la cruz ya la tenían a diario con las persecuciones decretadas por los emperadores. Nunca mejor dicho que para los cristianos de los tres primeros siglos, la procesión de la Pasión iba por dentro. Pero después, con la libertad de culto, la cruz, como santo y seña, fue extendiéndose como un tatuaje universal que desde el suelo de los cementerios al pináculo más alto de las catedrales proclama la victoria de un vencido, la liberación de un reo y de paso nuestra liberación. Tal era para San Pedro el significado glorioso del tormento padecido por Cristo, y dice la tradición que no quiso morir crucificado como su Maestro sino boca abajo, para que quedara constancia de que el “trono” de la cruz liberadora lo ocupaba para siempre quien se dejó matar en ella.

La propia iconografía de la crucifixión ha pasado por fases y estilos en los que podemos ver al Señor sujeto a ella con los clavos pero con el cuerpo sin las llagas del castigo extremo; la corona de espinas simula una corona real y los brazos extendidos parecen abrazar el mundo: es el gesto triunfante de Cristo. El estilo barroco de la escultura, por el contrario, intensifica los aspectos más dramáticos y cruentos de la Pasión y Crucifixión. Otras veces la expresión más dolorosa del crucificado se atenúa y dulcifica con ricas vestiduras como en la imagen del Santísimo Cristo de los afligidos de Villarrín de Campos, costumbre piadosa ésta que vemos extendida por un arco geográfico que arranca de Finisterre y atraviesa la península. Vemos así que cambia la concepción artística y devocional pero no desaparece la estructura básica de la representación: esa cruz que nos identifica y salva, ese mástil de la barca de la vida. En esta esquina marítima de España, Galicia, donde escribo estas líneas, existen no menos de 10.000 cruceiros que resumen lo que venimos considerando, una costumbre ancestral que puebla los caminos e identifica lugares, parroquias y aldeas, un testimonio en piedra de lo que en carne viva sufrió el Señor por nosotros, arte popular que permanece a la intemperie y resiste las inclemencias del tiempo. Aquí se venera, en el centro del crucero de la catedral de Compostela, el cuerpo de uno de sus discípulos preferidos: Santiago Apóstol. El edificio actual, pues hubo templos anteriores, tiene planta de cruz latina; forma y estructura típica del arte románico que viene a remarcar el carácter y molde de todo lo que desde el suelo se eleva al cielo en forma de culto, en aire de cantos y oraciones.

La Cruz en planta, la iglesia levantada en piedra, ladrillo, madera o mampostería vendrá a ser la caja de resonancia de nuestro llanto ante la pila bautismal y la de quien nos llore en las exequias de nuestro entierro. Todo empieza y acaba con ella.

La Semana Santa trae cada primavera un renacido bosque de cruces que desde la altura de los Pasos al pecho de los penitentes nos recuerda que todo retorna a ese signo de Redención, flor de sangre bordada en hábitos y ropajes, gesto de perdón con el que Jesús imploró al Padre por los que le clavaban. Lo demás es arte, costumbre, cofre y pedrería que solo pretende exaltar la joya de nuestra religión.

En la liturgia del Viernes Santo cantamos una de las melodías más pegadizas y populares del pueblo llano: “Victoria tu reinarás, oh cruz tú nos salvarás”. El compositor, André Losay, de este estribillo famoso y las consiguientes estrofas, (que de niño el que escribe ya entonaba), fue una persona que temprano supo del dolor; su padre fue movilizado en la Primera Guerra Mundial por lo que pasó años en estado de huérfano potencial hasta que regresó del frente tras haber sido hecho prisionero, pero no imaginaba que a él mismo le tocaría destino parecido en la Segunda sangría bélica pues tras ser ordenado sacerdote sirvió en el ejército heroicamente como enfermero y también, como su padre, sufrió el internamiento en un campo de concentración alemán; suficientes mimbres vitales para que aquel joven con talento musical tuviera inspiración para una salmodia tan pegadiza y emotiva. Otro himno más antiguo “Crux fidelis”, musicado por Miguel Manzano para la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo dice así: “¡Oh cruz fiel, el más noble entre todos los árboles!

Ningún otro bosque produjo otro igual

Ni en hojas, ni en flor, ni en fruto.

Oh dulce leño, dulces clavos que sostuvieron tan dulce pecho”.

Acabaron las procesiones, queda la Cruz del resucitado: leño que arde en Pascua sin consumirse para darnos tanta luz.

No podría encontrar mejor broche a todo lo escrito que los versos de nuestro poeta León Felipe:

“Nada se ha inventado sobre la tierra más grande que la cruz.

Está hecha la cruz a la medida de Dios, de nuestro Dios.

Y hecha está también a la medida del hombre…

Hazme una cruz sencilla carpintero

sin añadidos ni ornamentos

que se vean desnudos los maderos,

desnudos, decididamente rectos:

los brazos en abrazo hacia la tierra

el ástil disparándose a los cielos.

Que no haya un solo adorno que destruya este gesto”.