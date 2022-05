Las claves de Ayuso

Nunca he ocultado que Isabel Díaz Ayuso me mola, y me mola mucho. Digan lo que digan de ella, tanto dentro, me refiero al PP, como fuera, encarna a la política que me gustaría tener en mi ciudad, en mi provincia, en mi comunidad autónoma. Dentro de escasamente 20 días, Isabel Díaz Ayuso se convertirá en la presidenta del Partido Popular de Madrid. Los 6.039 avales conseguidos dan fe del fervor por una mujer de bandera que llega al Congreso de los populares madrileños, con “Ganas”. Es el lema elegido para esta cita crucial.

Isabel es una mujer que conecta con la calle, que se la patea, siempre cercana, que habla con los ciudadanos, sin ‘escoltas’ molestos, que no va de nada y está haciendo las cosas de una manera distinta, una manera que ha calado y cala sobre todo entre los votantes que la ven como una vecina más, no como la empingorotada de turno. Estimo además, que añade una serie de valores que algunos de los ilustres y no tan ilustres miembros del Partido Popular, deberían poner en práctica. Díaz Ayuso ha dejado bien claras las claves del PP para Madrid. Me encanta una frase que es algo más que una declaración de intenciones: “No quiero un club de amigos. Quiero renovación”. ¡Aplauso! Es el eterno problema de Castilla y León y de Zamora, el Club de Amigos que se monta alrededor del líder, puede que auspiciado por el mismo líder. Los favores y los apoyos no deberían pagarse de esa manera. Tienen que apostar por los mejores y, lo demás, son cuentos. Nos hablan en campaña de ‘renovación’ pero, llegada la hora de la verdad, nos ofrecen más de lo mismo. Ya han visto las consecuencias que trae ese ‘más de lo mismo’. Si van a seguir por esa vía, que se abstengan. El que dice las verdades, pierde las amistades, pero es un sano ejercicio que conviene practicar. Si le digo la verdad, ni hablando bien, ni criticando recibo llamada alguna de los aludidos que me demuestre que son humanos, que sienten, que padecen, esas cosas propias de los mortales. Mañueco no ‘descendería’ nunca jamás a llamar a esta más que humilde plumilla. Barrios a lo mejor, tampoco es tan difícil. Isabel Díaz Ayuso, sí llama, es otra de las cosas que la hace especial y diferente. Para ser como el común, no merece la pena. En esa ‘renovación’ que la presidenta impulsa quiere “gente ganadora, que ilusione y que pelea”, no quiere gente que le diga al oído lo que quiere oír, ni personas que ya no aportan nada. Más claro, agua. Vayan tomando nota.