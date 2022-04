El lastre de Podemos

El presidente del Gobierno tiene un problema. Y lo tiene en casa, en el Consejo de Ministros que preside. 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el mayor envío de armamento hasta la fecha a Ucrania, después de comprobar in situ la devastación de Borodyanka, sus socios de Gobierno han intentado sacarle los colores y en lugar de aliados se han convertido en enemigos y acusadores.

¿Cómo es posible con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, con las barbaridades que están cometiendo las tropas rusas, con la cantidad de fosas comunes descubiertas que ponen de manifiesto la barbarie rusa, cómo es posible que los de Unidas Podemos, y los socios parlamentarios del Gobierno sigan empeñados en defender la vía del diálogo, afirmando que “no está recibiendo el impulso político y la atención que merece”? Es la única formación del mundo democrático que se mantiene en sus trece, defendiendo lo indefendible. Defendiendo al sátrapa ruso.

La ministra Ione Belarra se ha despachado a gusto, pidiendo a la ciudadanía que se movilice de forma “masiva” contra la escalada del conflicto

Unidas Podemos acabará mordiendo la mano que le da de comer. No entiendo el desprecio constante de Sánchez quien se niega a asir la mano que permanentemente le está tendiendo Núñez Feijoo, precisamente para evitarle estas y otras cuestiones de mayor calado. ¿Cómo pueden decir los herederos de Iglesias que tras el apoyo bélico se esconden intereses económicos con la industria armamentística? Posiblemente. Pero es que de Putin no dicen ni pío. Si las armas las facilitan China o Corea del Norte a Rusia, todo está bien, si es Occidente, la vieja Europa y Estados Unidos quienes hacen lo propio, hay negocio.

La ministra Ione Belarra se ha despachado a gusto, pidiendo a la ciudadanía que se movilice de forma “masiva” contra la escalada del conflicto. Lo único que me empujaría a movilizarme es la manifestación ciudadana contra la invasión, la violación de mujeres y niñas y el asesinato masivo de ciudadanos civiles que, son ucranianos, no precisamente rusos. En Rusia, tras los embargos, la vida se les ha puesto cuesta arriba a los ciudadanos que no hacen nada para evitarlo. O tienen un miedo atroz, o pasan del problema o no están informados. Sea lo que fuere, tampoco constituyen eximentes.

Esta gente de extrema izquierda no respeta el derecho a la legítima defensa que tantas veces ha recalcado la ministra Margarita Robles, con más sentido de la orientación y de la situación. Y no es que los de Unidas Podemos estén verdes en materia de exteriores, es que son de extrema izquierda y ya conocemos el apego que tienen hacia todas las satrapías del mundo: Rusia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Corea del Norte y China entre otras.