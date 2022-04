Solo hay una Semana Santa, la de Sevilla

Al menos es lo que nos han venido a decir las machaconas noticias de los telediarios. Durante toda la semana, no ha habido un solo informativo en el que fuera la Semana Santa de Sevilla el plato único del menú dedicado a las procesiones. Minutos y minutos de desfiles, reportajes y entrevistas han copado las cadenas nacionales. Si en un momento determinado lo interesante era entrevistar a un mocetón entrado en carnes, llorando como un cortador de cebollas, por mor de no haber podido desfilar determinada Hermandad, a continuación, la protagonista era una señora compungida, como viuda recién estrenada, disgustada por no haber salido la imagen que a ella le interesaba. O sea, las mismas y recurrentes escenas de todos los años que, al parecer, gozan de gran interés informativo.

Muchos recursos ha debido emplear la Junta de Andalucía para acaparar, casi al cien por cien, la información semanasantera, y muy pocos el resto de las comunidades autónomas. Porque, teniendo en cuenta que existen cientos de procesiones repartidas por España, no parece razonable, haber ignorado a todas ellas.. Así que, lo lógico hubiera sido ofrecer información de variopintos lugares que, por su singular interés, habrían ofrecido un haz de opciones, y no solo una muy concreta. Por si fuera poco, existen 27 ciudades, entre ellas Zamora, con Semana Santas declaradas de “Interés Turístico Internacional“, y otras 20 que gozan de “Interés Turístico Nacional”

De hecho, a alguien ha podido quedarle la duda de si existen en España algunas procesiones aparte de las de Sevilla. Cabe preguntarse que, si nos desinforman de esta manera, sin miedo a que los cojamos en renuncio por tratarse de temas más o menos conocidos, que no nos contarán en temas de los que no tenemos apenas referencias.

No se trata de quitar méritos a unas procesiones magníficas, como son las de Sevilla, que cuentan con estupendas tallas y responden a una cuidada organización. Pero todos los días, dando la matraca en la tele con lo mismo, llega a cansar. Cierto es que, si se midiera la calidad del evento por la riqueza, los adornos y el embellecimiento de los tronos, los sevillanos ganarían por goleada. De hecho, el presupuesto de algunas de sus hermandades (Para nosotros cofradías) podría servir para financiar todas las procesiones que se ponen en marcha en Zamora. Pero, debe entenderse que no es eso solo lo que prima a la hora de valorarlas. Tampoco, al menos de manera exclusiva, la valía artística de las tallas (Porque de ser así, no podrían haber prescindido de las de Salzillo de Murcia, o de las de Gregorio Fernández y Juan de Juni de Valladolid). De hecho, la Semana Santa de Zamora no gozaría del privilegio de ser la única en España con el título de “Bien de Interés Cultural”, ni tampoco, la única candidata a ser nombrada (Ojalá en un próximo futuro) “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Pero claro, la realidad cotidiana está basada en el interés económico, y en la conveniencia política. Y la Semana Santa no podía ser una excepción a la regla. Decía el otro día un catedrático de sociología, en un programa de radio, que los enemigos de la Semana Santa no eran los ateos, sino los obispos y los alcaldes de las ciudades, cuando les da por buscar protagonismo. Sin llevar las cosas hasta ese terreno, lo cierto es que cada uno arrima el ascua a su sardina. Mismamente aquí, en Zamora, hemos sido testigos, hace unos días, de un rifirrafe, entre el alcalde y el jefe de la policía municipal, relacionado con la representación del Ayuntamiento en las procesiones. Circunstancia que, como no podía ser menos, fue aprovechada por Ciudadanos para hurgar en la llaga y así poder salir en los papeles.

Y es que muchos, aún no se han dado cuenta que la Semana Santa, no es un evento exclusivamente religioso, pues quienes la organizan y mantienen son los laicos. De haber estado, de manera exclusiva, en manos de la Iglesia, posiblemente habría decaído hace tiempo. Porque esta celebración es transversal. Le viene dada al pueblo por sus ancestros. Así, lo mismo la celebra el beato que el ateo. El de derechas que el de izquierdas. El del norte que el del sur. Porque tal celebración forma parte de la identidad de la gente, de sus costumbres, de lo que ha mamado en su infancia. Al menos, así es por estos pagos, donde los protagonistas son los que cargan con los pasos y las andas. Los que los adornan de flores. Los que cuidan las tallas durante el resto del año. Los que las exponen al público en un museo. Los que pagan sus cuotas para asegurar su futuro. Los que hacen las túnicas, y los complementos que forman parte del atuendo de cada cofradía. Los que ocupan las aceras para ver las procesiones. Los que conservan la tradición de comer las sopas de ajo en Las tres Cruces, durante la parada de la procesión en la madrugada del Viernes Santo. Los que dan buena cuenta de “las dos y pingada” el Domingo de Resurrección.

Eso no es bueno, ni es malo. Es lo que hay. Año tras año. Pasando de abuelos a nietos. Y así sigue, a pesar de quienes tratan de mercantilizarla a machaca martillo y de los que pretenden politizarla.