No hay quien lo pare

Los últimos acontecimientos nacionales y sobre todo internacionales habían conseguido apartar nuestra atención del precio de la electricidad. Precio que se ha convertido en este mes de abril en una montaña rusa. Sube y baja, sobre todo sube, a un ritmo frenético. Ayer domingo volvió a dar un nuevo campanazo. El precio medio en el mercado mayorista se situó en 146,95 euros el megavatio hora. Es decir la subida ha sido de un 70,3% respecto a los 86,25 euros del pasado sábado.

En el último trimestre de 2021, el precio de la luz solo bajó de los 100 euros tres veces. Con la subidita de ayer, el precio de la luz casi triplica el importe registrado hace un año. Los precios están haciendo la vida imposible a los españoles. Todo está por las nubes. Eso es lo que más nos preocupa a los ciudadanos junto a nuestra salud. Sin embargo los gobiernos siguen empeñados en resaltar, apostar, incentivar e impulsar chorraditas como las que parten de ciertos ministerios que, para más inri, tienen destinados presupuestos económicos multimillonarios.

A los españoles en general nos importa un bledo si Pegasus ha espiado al independentismo catalán o no. De cualquier forma se lo han ganado a pulso. No se puede estar conspirando y actuando contra el Estado español, beneficiarse de él constantemente y creer que pueden seguir tan campantes. Los líderes políticos deben unir sus fuerzas para devolver a los españoles el perdido estado de bienestar. Las economías débiles y aún las no tan débiles, no pueden hacer frente al gasto que suponen la luz y la cesta de la compra. Las subidas en los alimentos tampoco hay quien las pare.

Ya se encargan las grandes superficies de sacarle la mejor rentabilidad posible al asunto. La hostelería tampoco ha dejado pasar la ocasión. Algunos restaurantes han cambiado calidad por precio y donde antes daba gusto ir a comer o a cenar, ahora es mejor dejarlo pasar porque, ¡anda que no se nota el bajón en la calidad! Esas y otras cuestiones relacionadas con nuestra salud y nuestro bienestar son las cosas que verdaderamente nos preocupan a los españoles. ¿Cuándo caerán en la cuenta los gobernantes de nuestras verdaderas necesidades?

Es verdad que la invasión rusa de Ucrania está provocando tensiones en el mercado de la energía, especialmente en el caso del gas, debido al riesgo de que las importaciones rusas hacia Europa se vean frenadas por las sanciones impuestas por la Unión Europea. Sin embargo, el subidón de la luz lo estamos sufriendo desde mucho antes de la invasión. La subida de un 70% en 24 horas, da qué pensar.