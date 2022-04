Zamora fea

Dado que ayer fuel el Día del Libro, hoy arranco con una recomendación: lean el libro “España fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia”, de Andrés Rubio, publicado hace unos días. Aprenderán un montón, pero también se enojarán e incluso es posible que se suban hasta por las paredes, que nunca está mal. El título ya nos anticipa lo que ha sido la historia reciente de un fracaso colectivo en España: las barbaridades cometidas contra el patrimonio español desde el final de la dictadura de Franco hasta la actualidad. El autor no solo se entretiene contando los desastres urbanísticos llevados a cabo desde las costas mediterráneas hasta las del norte, que son las que habitualmente recogen los medios de comunicación, sino que analiza el feísmo urbanístico generalizado y la especulación en capitales de provincia, ciudades y también en la España vaciada. Y aquí quiero llegar hoy, a nuestros pueblos, a las pequeñas y medianas localidades que salpican la geografía nacional y, por supuesto, la de Castilla y León y Zamora.

En muchos casos, las nuevas construcciones se han levantado como un símbolo de mejora de la posición social y el estatus, cuando en realidad son auténticas chapuzas urbanísticas

Ahora entenderán el título de esta columna. No obstante, me hago cargo del enojo que puedan tener, al pensar: “¿Pero cómo es posible que alguien se atreva a hablar o sugerir que Zamora es fea? ¿Pero no habíamos quedado en que nuestra provincia es maravillosamente rica y bella, que posee rincones espectaculares donde gozar y sentirse felices?”. Pues claro, yo también lo pienso y, si siguen estas columnas, lo he escrito cientos de veces. Pero hoy hablamos de otras cosas que también existen y que no podemos ocultar ni aparcar: lo que relata el autor del libro mencionado, es decir, los numerosos ejemplos de atentados urbanísticos y de feísmo arquitectónico que uno puede contemplar en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades. Porque también debemos fijarnos en estas cosas cuando andamos por ahí, recorriendo nuestras tierras. Y es que no solo hay que pararse a contemplar los arroyos, las riberas, las sierras, las casas señoriales, las ermitas o las iglesias, sino también el feísmo urbanístico que nos sorprende en muchos pueblos.

Estamos hablando de, por ejemplo, las viviendas que se han construido durante las últimas décadas, con unas tipologías que no han respetado las características ni las mejores tradiciones arquitectónicas de cada zona. Es indiferente que aterrices en Sayago, Sanabria o La Carballeda, donde el ladrillo de cara vista (blanco, amarillo o marrón) o las ventanas de aluminio conviven con verdaderas joyas habitacionales, muchas de ellas acondicionadas o rehabilitadas con mucho gusto, es decir, como Dios y el sentido común mandan. Pero lo mismo podemos encontrar en las tierras de La Guareña, Tierra de Campos o Los Valles de Benavente. Da igual. El feísmo urbanístico ha inundado nuestros pueblos. Y lo más llamativo es que, en muchos casos, las nuevas construcciones se han levantado como un símbolo de mejora de la posición social y el estatus, cuando en realidad son auténticas chapuzas urbanísticas que nunca deberían haberse consentido. Y es que la injusticia espacial y el mal gusto también existen en el mundo rural. ¡Ay, qué desgracia!