Sin dimisiones

En la España de Sánchez, no dimite nadie. Eso de dimitir se queda para los alemanes, los austriacos y los políticos escandinavos que suelen ser más proclives a dejar sus cargos cuando son pillados o han metido la pata, en este caso hasta el corvejón. Por mucho que intenten disfrazar de legalidad el asunto de las comisiones, algo huele a podrido en la Federación Española de Fútbol y en el tinglado que se tiene montado el jugador del Barça, Gerard Piqué.

Tan sucio resulta todo lo relacionado con las comisiones del llamado ‘Caso Piqué’, como las de Luis Medina y su socio en el caso de las mascarillas, como todas las demás, las que pueden salir a la luz y las que ya planean sobre la tranquilidad de los ‘comisionados’. A ver si ahora resulta que sólo el rey Juan Carlos es culpable de todo aquello que se le endosa y que se ha engordado, en muchos casos, intencionadamente. Mientras al rey Juan Carlos lo han linchado hasta la extenuación, los demás quieren escapar de la quema, mintiendo y contradiciéndose.

Tanto la imagen de Rubiales como la de Piqué están, no ya salpicadas, sino manchadas por algo más que sospechas

Saco a colación lo del rey Juan Carlos porque Piqué perdió todo su ardor independentista en el momento en que le insinuó a Rubiales que podrían utilizar al rey Juan Carlos para cerrar el chollo con las mejores ventajas posibles para su chiringuito. La figura del rey, tan denostada por el propio jugador, se torna necesaria para su jugada maestra.

Lo que no me cabe en la cabeza es que la sociedad española asista pasiva e incluso indiferente a este caso que no se puede pasar por alto. La perversión moral de la sociedad que mira hacia otro lado es preocupante. Hay que ser más beligerante. Hay que echar mano de la dignidad, la ética e incluso la estética cuando los demás la han perdido, para que no caigamos todos en el mismo pozo.

El fútbol es generador de emociones, y también de dinero que no siempre es limpio. Es preciso utilizar la misma vara de medir para todos y no que a unos se les atiza con ella, y a otros se les perdonan sus ‘travesuras’. Por otro lado, tanto la imagen de Rubiales como la de Piqué están, no ya salpicadas, sino manchadas por algo más que sospechas. Piqué, que niega haber pedido favores a nadie y menos a Rubiales, sabemos que le ha pedido unos cuantos, como el relacionado con el Andorra, equipo de su propiedad.

Con todo lo que se sabe, las dimisiones deberían estar a la orden del día. Lamentablemente, aquí, no dimite nadie. No se les ve voluntad para hacerlo.