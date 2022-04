La Iglesia ortodoxa rusa dividida por la guerra en Ucrania

Mientras su máximo líder, el patriarca Kirill, y algunos de sus acólitos más cercanos han cerrado filas con Putin y justificado la invasión rusa de Ucrania proclamando que: “Mientras Occidente está poniendo a prueba las leyes naturales de Dios, favoreciendo un consumo descontrolado y unas libertades excesivas que debilitan las conciencias…no debemos permitir que fuerzas externas, oscuras y hostiles se rían de nosotros…” –increíble–. Más de 200 sacerdotes y diáconos de la Iglesia ortodoxa rusa han firmado un escrito en el que piden el inmediato alto el fuego y la reconciliación entre los hermanos enfrentados, tras calificar la invasión de Ucrania por el ejército de Putin como una “guerra fratricida” sin ningún tipo de sentido ni justificación.

Afirmando que: “Ninguna petición de diálogo por la paz debe ser rechazada”, la gran mayoría de los clérigos ortodoxos rusos y la totalidad de los ucranianos manifiestan su preocupación por los miles y miles de compatriotas que, obligados por las circunstancias, han tenido que dejar sus hogares para ir a matarse entre sí. Cabe decir que, si bien los ucranianos que están defendiéndose del ataque de Putin lo hacen convencidos de que es su deber, muchos de los soldados rusos han ido a la guerra confundidos, y hasta engañados, no solo por quienes les mandan sino también por quienes llevan años adoctrinándoles.

Ante tan deplorable situación, y lamentando el sufrimiento al que está siendo sometido el pueblo ucraniano, los clérigos ortodoxos más “racionales y sensatos” han hecho un llamamiento a la paz y en defensa de la libertad de Ucrania a decidir su destino, sobre la base de que, sean cuales sean las causas que puedan haber provocado la invasión de Ucrania, no hay razón que justifique el inicio de una guerra fratricida que está llenando de dolor, estupor, odio y rencor los corazones de cuantos inocentes están siendo víctimas, e incluso solo testigos de tamaña sinrazón.

Salvo que estén mal informadas o hayan sido presas del adoctrinamiento propiciado por quienes ocultan intereses inconfesables, no es entendible que haya personas que viendo lo que está sucediendo en Ucrania no condenen sin ambages el proceder del sátrapa e inhumano presidente de Rusia, Vladimir Putin y, de paso, las palabras del máximo representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Cuando era alumno de 1º de bachillerato, en el Instituto Claudio Moyano, recuerdo que en una clase de religión, el sacerdote que impartía la materia nos dijo un día, refiriéndose al quinto mandamiento: “no matarás, salvo que lo debas hacer en defensa de la religión y sus principios…”

Aquella frase, que me marco para siempre, me ha venido a la memoria al leer el sermón que el patriarca Kirill pronunció en la catedral de Cristo Salvador de Moscú el pasado domingo, día 6 del actual, y me vuelve a obligar a decir alto y claro:

Por favor, pastores de la iglesia cristiana, sea cual sea la corriente, no confundan “la velocidad con el tocino” y déjense ya de adoctrinamientos insensatos pues, en los tiempos en que vivimos, no hay causa que pueda justificar una guerra, ni principio que pueda ir contra la libertad, la justicia y la igualdad de derechos de todos los seres humanos. La defensa de la paz y del derecho a la vida siempre debe primar por encima de todo, incluido el afán de dominio.

En fin, un tema más para la reflexión, que espero no se le atragante a nadie.