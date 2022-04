Faltan actitudes positivas

La seguridad vial, está contaminada y está siendo el reflejo de las conductas de la calle, nos estamos dejando llevar por los impulsos y las malas reacciones y en conducción, no todo vale.

De nuestra reacción y de nuestro comportamiento, depende la vida de los demás y no podemos jugar con nuestra vida y mucho menos, con la vida de los demás.

Tenemos y debemos cumplir con las normas de circulación, debemos obedecer las señales verticales y horizontales, respetar los semáforos de vehículos y de peatones, tenemos que respetar las normas de prioridad, sobre la preferencia de paso, ya sabemos que a falta de señales de Stop o de ceda el paso, tanto en la forma vertical como horizontal, la preferencia la tiene la derecha, da igual en calles o carreteras, siempre que estén asfaltadas o pavimentadas (no valen las vías de tierra, ni las propiedades o fincas privadas).

La conducción de automóviles es muy compleja, complicada y a veces muy temperamental, que nos dejamos influir por otros comportamientos y actitudes, pero no podemos perder ni la paciencia, ni la educación, ni el respeto, y mucho menos el control del automóvil.

Quien no se controla él, mucho menos controlará ni dominará su automóvil. El conductor no nace, el conductor se hace y de su aprendizaje y de su comportamiento depende que clase de conductor será

Es muy lamentable, lo que voy a decir No siempre tienen la culpa los conductores. Hay veces que influyen otros factores y otras condiciones, como el lamentable estado de la calzada de alguna autovía o carreteras convencionales. La calzada es el pilar básico, sobre la que van a circular los automóviles, si esto está en mal estado, mal vamos.

Ya sabemos que los automóviles deben estar en un buen estado de conservación, como sus neumáticos, frenos, amortiguadores, dirección y demás componentes de seguridad y de visibilidad.

En la conducción influyen, los despistes, hablar por teléfono, sin manos libres, el exceso de velocidad, etc. Debemos llevar puestos y bien abrochados los cinturones de seguridad, no sólo del conductor, si no de todos los demás.

Pero hay otros comportamientos y actitudes que también influyen. Últimamente no se escucha, no hay diálogo, no hay respeto, ni educación y vamos hacia un enfrentamiento constante y permanente, es lo que vemos en algún político, es lo que vemos en la televisión e incluso en la calle. Están faltando los valores humanos y la actitud positiva.

Tenemos que cambiar esta actitud, no faltar y mejorar ese clima malo , del y tú más, sobre todo en política y en la televisión, nuestros hijos, aprenden de lo que ven, lo que oyen y de lo que les dicen, aunque sólo sea por ellos, creó yo , que merece la pena, hacerlo, cuidar el detalle y no faltar, ni insultar nunca y conduciendo mucho menos.

Creó qué es hora de destacar nuestras bondades, nuestras virtudes, nuestros miedos, nuestras inquietudes e incluso nuestros sueños. Es hora de aprender la lección, esa gran lección, ese gran aprendizaje que nos enseña las dificultades que cada uno tenemos en está complicada vida, las cuales tiene que resolver cada uno, sobretodo al volante.

Hay personas positivas, que son de las que nos tenemos que rodear, personas que nos ayudan, personas que nos escuchan e incluso personas que nos aconsejan y no nos utilizan, personas que no nos venden.

Hay personas negativas, personas inestables, personas sin ideas, personas envidiosas, personas mentirosas y personas complicadas que lo único que nos aportan es negatividad y problemas.

La mentira es una trampa insalvable y de difícil solución. Cuando uno se da cuenta de que alguien te ha mentido yo pienso... Cuándo me habrá dicho la verda . La mentira tiene las patas muy cortas y cuando uno te ha mentido y engañado no vuelves a encontrar un momento en el cual creerle, es la dura realidad, pero la triste verdad.

Estamos viendo cada día cuántas personas mienten y cuantas veces te traicionan, te descalifican e incluso te utilizan con fines partidistas e intereses poco comprensibles.

La conclusión que tenemos qué sacar es: Una decisión firme y segura. De lo que queremos hacer y de lo que buscamos, pero todo con respeto, humildad, sinceridad, transparencia y siempre diciendo la verdad.

Alguno dirá y pensará, ¿esto tiene algo qué ver con la conducción? Yo os aseguro que sí, porque quien no se controla él, mucho menos controlará ni dominará su automóvil. El conductor no nace, el conductor se hace y de su aprendizaje y de su comportamiento depende que clase de conductor será.

Las lecciones magistrales no se aprenden al instante, se aprenden en la calle y con tiempo.

Saludos Viales a todos/as.

(*) Delegado de Provial España, en Castilla y León