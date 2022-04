De la Iglesia y la transparencia

“ Si la Iglesia no cumple con su deber serán otros quienes lo hagan”. Son palabras del jesuita alemán Hans Zollner, teólogo, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana y ex- miembro de la Comisión para la Protección de los Menores creada por el Papa Francisco recién llegado al Vaticano. Reflexionaba sobre las medidas adoptadas en países de nuestro entorno contra la violencia sexual dentro de la Iglesia y están sacadas de la entrevista que concedió a un diario de difusión nacional en febrero del presente año.

Respecto a la situación de la Iglesia española el jesuita alemán se mostraba prudente. Era consciente de los problemas que le supone abordar un tema tan escabroso y entendía sus temores, sin embargo, no albergaba dudas sobre la necesidad de nombrar cuanto antes una comisión de investigación independiente que arroje luz sobre los últimos 70 años. Sólo así, decía, al margen de intereses políticos y por supuesto de la tutela eclesiástica, el resultado será fiable. Y eso por más que las cifras resultantes pudieran ser equiparables, son sus palabras, a las de países vecinos como Alemania, Francia o Irlanda.

El mensaje de Hans Zollner no puede ser más claro. ¿Qué pasa entonces? Si a la Iglesia española sólo le queda actuar, ¿a qué espera? ¿Por qué el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, lanzó a los cuatro vientos el día 14 de enero eso de que en España no hace falta ninguna comisión y que es suficiente investigar caso por caso?

Parece de razón pensar que el arrepentimiento sincero que se pide a los creyentes en la confesión individual debiera exigirse también en la institucional. Ello supondría asumir los errores con todas sus consecuencias, las económicas también

Es posible que al cardenal le asistan argumentos procesales o canónicos para tal afirmación. No lo sé, pero aunque así fuera no es de recibo. Un tema tan crucial como éste no se puede medir sólo en términos de responsabilidad jurídica. Independientemente de que muchos de los abusos hayan prescrito y ya no sea posible ningún proceso, la Iglesia debiera dar señales inequívocas de una voluntad reparadora. Lamentablemente, no es así.

Fue el 22 de marzo del 2014 cuando a instancias del Papa Francisco se formó una comisión con el fin de proponer iniciativas para la protección de los menores y adultos vulnerables. La formaban ocho personas, todas ellas cercanas al Pontífice, y expresaba la voluntad del Santo Padre de que la Iglesia asumiese su parte de responsabilidad. Ha pasado el tiempo desde entonces, ocho años ya, y aquí nada ha cambiado. ¿Miedo a los grandes números? ¿Falta de sintonía con el Vaticano? Sólo las autoridades eclesiásticas lo saben, pero es posible que la concentración de poder en los mitrados tenga algo que ver.

La Conferencia Episcopal no tiene poder ejecutivo sobre los obispos.Las diócesis son como pequeños reinos de taifas con el cumplimiento del derecho canónico como exigencia y en las que los prelados suelen resistirse a asumir la transparencia. Desconozco si se trata de una cuestión puramente cultural o es que el oscurantismo forma parte de la esencia de la Iglesia aquí en España. En cualquier caso, quienes defienden su opacidad se equivocan porque tratar de esconder un clamor sólo resta credibilidad a quien lo intenta.

Por otra parte, la imagen que transmiten las palabras del cardenal Omella es la de una institución seráfica que sólo existe, si acaso, en el vaporoso mundo de los sueños. Es la imagen de una Iglesia inmaculada y cándida que está por encima del bien y del mal y que debe ser protegida de cualquier sospecha; sólo así se entiende esa especie de obsesión por salvaguardar su imagen… Pero, ¡ no! No, monseñor. La Iglesia como institución tiene aciertos y errores, luces y sombras, está obligada a rendir cuentas y sucede que en el caso de la violencia sexual en su entorno más próximo no es ella quien debe ser protegida. Son las víctimas.

Implicaría eso, monseñor. O lo que es lo mismo, hacer justicia.