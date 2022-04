Elogio de la Semana Santa zamorana

Después de dos años de forzosa suspensión de las procesiones de la Semana Santa zamorana por la pandemia, he vuelto a vivir, sentir y disfrutar de sus bellos, magníficos y artísticos desfiles procesionales. Y por estimarlo de justicia felicito a la Junta de Semana Santa, al Ayuntamiento de Zamora, a las Fuerzas del Orden Público Nacional y Municipal, al Servicio de Urgencias sanitario, al de Limpieza y a las Bandas de Música, por su contribución al buen orden, belleza y perfecta organización de sus emocionantes desfiles procesionales, que justamente han merecido la declaración de Bien de Interés Cultural y Turístico Internacional.

De sus varios momentos cumbres y por razones de espacio propios de esta carta, sólo menciono el Juramento del Silencio, por 2.500 cofrades arrodillados ante el Cristo de las Injurias, en la plaza de la Catedral y el Canto del Miserere del padre Alcácer, por un Coro de cien voces, ante el Jesús Yacente en la plaza de Viriato, a la una de la madrugada del Viernes Santo.

Y en aras de ese buen orden, belleza y limpieza, me atrevo a sugerir con esta líneas, a quien corresponda, que en lo sucesivo: 1º.- Las bandas de tambores toquen los mismos, en lo sucesivo, de manera suave o “a tambor destemplado”, como corresponde a unos desfiles conmemorativos de la muerte del Hijo de Dios y no “ a golpazo y porrazo limpio”, como se hace por la mayoría de ellas; 2º.- Que las bandas de trompetas emitan también su sonido natural y sencillo, sin florituras ni coloraturas impropias de tales manifestaciones funebre-religiosas, y 3º.- que especialmente los jóvenes zamoranos que presencian dichas procesiones en las calles a pie o sentados, no dejen tras su paso un lamentable reguero de montones de cáscaras de pepitas de girasol, de botellas de agua de plástico, de papeles y plásticos, impropio de una sociedad medianamente culta y civilizada.

José Donato Andrés