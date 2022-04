Aumentan las insolvencias

Nada se ha superado, nos digan lo que quieran decirnos. Como si nos dicen misa. La incidencia sube, las hospitalizaciones y los fallecimientos también, a lo que hay que añadir las insolvencias empresariales. Las cosas no están bien ni medio bien para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Las pymes son las que se llevan la peor parte. En 2022 y 2023 se incrementarán las insolvencias en la mayoría de países del mundo tras los niveles inusualmente bajos registrados durante la pandemia. Así lo refleja un informe de Crédito y Caución, cuya estimación es que en 2024 los niveles vuelvan a disminuir o se mantengan constantes.

España no está en condiciones de lanzar las campanas al vuelo de recuperación alguna porque la travesía del desierto de la insolvencia nos la fían larga. La única verdad es que las insolvencias en lo que a España respecta ya superan los niveles prepandemia. ¿Quién dijo que debíamos dejar atrás los temores? Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Corea del Sur o Nueva Zelanda han logrado paralizar los procesos de insolvencia por la continuidad de los programas de apoyo a la liquidez empresarial. Mientras que Italia, República Checa y España registran un incremento relevante de la concursalidad.

Las promesas gubernamentales a las empresas no sirven de nada si no se cumplen. Y los empresarios están más que hartos de ver cómo les toman el pelo en ese sentido

Esto no ha hecho más que empezar. El estudio de marras prevé que se sobrepase el nivel normal de insolvencias en la segunda mitad de 2022 o a principios de 2023, debido a los más que previsibles impagos de las llamadas empresas “zombis”. Estaremos al tanto de lo que ocurra una vez que se les retire el apoyo público. La economía global ha registrado una importante caída a lo largo y ancho de los dos años fatídicos que hemos dejado atrás y cuyas secuelas permanecen a todos los niveles, el humano y el económico.

Las promesas gubernamentales a las empresas no sirven de nada si no se cumplen. Y los empresarios están más que hartos de ver cómo les toman el pelo en ese sentido. Si el tejido empresarial desaparece, el aumento del paro será inevitable. Y no están las cifras del paro para sumar, si acaso para restar. De ahí que el calendario de retirada de los estímulos fiscales sea el factor esencial en las proyecciones de cada mercado. El Gobierno no puede mirar permanentemente hacia Ucrania como culpable de nuestros males. Cierto es que el conflicto en aquella zona influirá en las proyecciones de insolvencia a través del impacto negativo sobre el Producto Interior Bruto. Pero no es menos cierto que su impacto será relativamente pequeño si lo comparamos con la eliminación de las medidas de estímulo fiscal. El Gobierno tiene la última palabra.